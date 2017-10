Ein Pendler berichtet Jeden Tag von Bad Essen nach Quakenbrück – mit Elektroauto unmöglich?

Quakenbrück. Hendrik Tenorth pendelt jeden Tag mit seinem Elektroauto nach Quakenbrück – 70 Kilometer hin, 70 Kilometer zurück. Liegen geblieben ist er mit seinem Wagen noch nie, auch das Fahrgefühl genießt er. Nur das unübersichtliche Bezahlsystem an den Elektrosäulen hält er für verbesserungsbedürftig.

Hendrik Tenorth wohnt in Hördinghausen und arbeitet im circa 70 Kilometer entfernten Quakenbrück. Die Strecke legt der 49-Jährige jeden Tag mit seinem Elektroauto zurück – einem Kia Soul. Nicht nur beruflich, sondern auch privat ist Tenorth viel mit seinem Elektroauto unterwegs; darunter fallen auch Urlaubsfahrten an die Ostsee. „Ich habe das Auto nun seit zwölf Monaten und habe damit schon 30.000 Kilometer zurückgelegt“, sagt Tenorth. Probleme beim Finden einer Ladesäule für seinen Stromer habe er noch nie gehabt und mit dem Auto auf der Fahrt liegen geblieben sei er auch noch nicht.

In Stadt und Landkreis Osnabrück gibt es mehrere Ladesäulen. Diese lassen sich zum Beispiel mithilfe von Apps finden. Auch Tenorth hat mehrere Apps auf seinem Handy installiert, die ihm verfügbare Ladesäulen anzeigen.

Weiterlesen: „Zapfsäule“ für E-Autos kommt vors Quakenbrücker Rathaus

Bundesweit gibt es derzeit rund 10.700 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos. Nach Angaben des Bundesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wurden dabei neben Ladepunkten von Energieunternehmen auch andere Unternehmen wie Parkhaus- und Parkplatzbetreiber mitgezählt. Eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen zählt als zwei Ladepunkte. Es gebe 4730 Ladesäulen, darunter 530 Schnellladesäulen, erklärte der BDEW. Der Bund stellt derzeit 100 Millionen Euro zur Verfügung, um bis zu 12.000 Normal- und 1000 Schnellladepunkte zu errichten. Sie sollen mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Öffentliche und private Ladestationen

Nicht alle Ladesäulen sind allerdings öffentlich. Im Landkreis Osnabrück zum Beispiel gibt es private, öffentliche und halb öffentliche Ladestationen (siehe Karte).

Während öffentliche Ladestationen rund um die Uhr von jedem nutzbar sind, stellt bei privaten Stationen zum Beispiel eine Firma ihre eigene Ladestation – zumindest zeitweise – auch der Öffentlichkeit zur Verfügung, erklärt Timo Kluttig vom Referat für Strategische Planung des Landkreises Osnabrück. Ein Zugang rund um die Uhr sei hier nicht gegeben. Halböffentliche Ladesäulen befinden sich zum Beispiel vor Hotels, auf Supermarktparkplätzen oder an Tankstellen.

Aufladen an der heimischen Steckdose

Steht eine längere Autofahrt an, informiert sich Tenorth im Vorfeld und plant Pausen zum Aufladen seines Kia Souls ein. „Inzwischen gibt es an jeder Autobahnraststätte eine Elektrosäule“, sagt der 49-Jährige. Die Reichweite seines Autos liege im Sommer bei 190 und im Winter bei 140 Kilometern. Die Schnelladung auf der Autobahn dauert 20 Minuten. Hier muss Tenorth nicht einmal für die „Tankladung“ zahlen, denn sehr viele Ladestationen seien kostenfrei.

Zu Hause schließt Tenorth das Auto einfach an die heimische Steckdose an. Über Nacht ist das Auto dann wieder aufgeladen. Durchschnittlich gibt Tenorth 80 Euro im Monat für den Strom aus – gerechnet auf 2.500 Kilometer. „Würde ich mit einem Dieselfahrzeug fahren, läge ich bei der gleichen Anzahl an Kilometern bei circa 137,50 Euro im Monat“, sagt Tenorth.

Weiterlesen: E-Autolobby: Elektroautos sind keine Gefahr fürs Stromnetz

Übersichtliches Bezahlsystem fehlt

Den Kauf eines Elektroautos habe Tenorth nie bereut. „Es ist ein sehr entspanntes Fahrgefühl. Man fährt viel ruhiger und geht dadurch mit der Energie effizienter um, weil eine Ladesäule eben doch noch seltener ist als eine herkömmliche Tankstelle“.

Was Tenorth allerdings kritisiert ist das unübersichtliche Bezahlsystem an den Elektrosäulen. Nicht jeder Elektroautofahrer kann an jeder Ladesäule und zum gleichen Preis seinen Stromer aufladen. Um bundesweit alle Ladestationen nutzen zu können, müsste der Fahrer eines Elektroautos zurzeit mehrere Verträge abschließen, da die Zugangs- und Abrechnungssysteme noch unterschiedlich sind. „Es gibt schon heute viele intelligente Ladestationen, die an ein zentrales ID-System angeschlossen sind“, erklärt Thomas Daiber von der Plattform Hubject. Mit Intercharge bietet das Unternehmen ein Netzwerk an, welches verschiedene Ladestationenbetreiber miteinander vernetzt. Schließt man als Elektroautofahrer zum Beispiel einen Tarif bei den Stadtwerken vor Ort an und sind die Stadtwerke ein Teil des Netzwerkes, kann der Fahrer an allen Intercharge-fähigen Ladestationen sein Auto aufladen. Die Intercharge-App zeigt dem Fahrer dann an, wo sich so eine Ladesäule befindet.

Kostenlose Lademöglichkeiten

Doch noch längst nicht alle Ladestationen gehören so einem Netzwerk an. Viele von ihnen bieten zwar noch eine kostenlose Lademöglichkeit, doch das dürfte wohl nicht mehr lange der Fall sein. „Es ist nicht wirtschaftlich für die Betreiber und deswegen auch nicht die Zukunft“, sagt Daiber.

Nach Angaben des Experten für Elektromobilität, Wolfgang Klebsch, vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik sei an etwa einem Drittel aller öffentlich zugänglichen Ladepunkten in Deutschland kostenloses Laden möglich. Konkrete Zahlen gäbe es allerdings nicht.

Hendrik Tenorth sieht in der Undurchschaubarkeit den Knackpunkt. „Gäbe es ein zentrales Abrechnungssystem, das für jeden nachvollziehbar wäre, würde auch die Akzeptanz in der Gesellschaft für Elektroautos steigen“, sagt Tenorth.

(Mit AFP)