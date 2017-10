Ratspolitiker vor Ort Angebot des Badberger Jugendtreffs kommt gut an

Badbergen. Die Gruppe SPD/Grüne im Badberger Gemeinderat hat den Jugendtreff Splash besucht und sich einen Eindruck über das Angebot und die Ausstattung verschafft. Betrieben wird der Treff vom Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk (EJF), das im Auftrag der Samtgemeinde Artland für die Jugendarbeit zuständig ist.

„Dieser beeindruckende Zuspruch zeigt, wie wichtig und beliebt das Angebot ist, dass das Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes (EJF) in Badbergen anbietet“, schreibt SPD-Fraktionssprecher Michael Szymanski in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte Jugendtreff-Leiterin Silke Steiger berichtet, dass am Tag des Besuchs 17 Kinder und Jugendliche das Angebot genutzt hatten. Die Vielfalt des regelmäßigen Angebotes spiegelt sich im Monatsplan wieder, der im September unter anderem Spiele, Backen und Basteln beinhaltete. „Beim Kochen und Backen legen wir hier großen Wert auf gesunde Lebensmittel. Manchen mag es ja wundern, aber Obst ist bei den Kindern und Jugendlichen durchaus der Renner“, sagte die Splash-Leiterin.

Computer sind veraltet

Auf Nachfrage von Dieter Vollmer erläuterte sie, dass natürlich auch Computer im Jugendtreff zu finden seien, allerdings seien diese mittlerweile veraltet. Daher wünschten sich die Jugendlichen eine bessere Ausstattung und machten deutlich, dass sie sich über einen Ersatz freuen würden. Diese müssen nicht unbedingt dem allerneusten Stand entsprechen, so die Jugendlichen.

SPD und Grüne sagen weitere Unterstützung zu

Darüber hinaus besitzt der Jugendtreff auch eine Reihe von Gesellschaftsspielen, aber auch hier würden sich die Besucher sich über weitere Spiel freuen. „Zu entsprechenden Spenden rufen wir gerne auf“, sicherte Theo Kleiner zu. „Das gilt selbstverständlich auch für die Suche nach einem jugendlichen Graffitikünstler, der für eine aktuelle Projektidee gefragt ist“, ergänzte Holger Fuchs-Bodde-Gottwald. Hans-Uwe Desing versprach, dass sich SPD und Grüne auch weiterhin für den Erhalt der Einrichtung starkmachten.