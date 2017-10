Schulen sind bereits erfasst Samtgemeinde Artland ermittelt Zustand ihrer Gebäude

Quakenbrück. Das von der Verwaltung erstellte Sanierungs- und Investitionskonzept für die kommunalen Gebäude ist im Artländer Samtgemeinderat auf Zustimmung gestoßen. Die vorliegende Bewertung für die Schulgebäude in Quakenbrück, Badbergen, Menslage und Nortrup soll im kommenden Jahr um die Feuerwehrhäuser, Turnhallen und sonstige Gebäude erweitert werden.

Im Zuge der Haushaltsberatungen hatte der Samtgemeinderat im vergangenen Jahr die Verwaltung beauftragt, alle Immobilien im Besitz der Samtgemeinde zu untersuchen, um den Zustand und den anstehenden Sanierungsbedarf zu ermitteln. Für die Schulen hat das Team Gebäudemanagement inzwischen einen Bericht vorgelegt, der im Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz vorgestellt wurde.

Einteilung in vier Gebäudetypen

Für das Konzept hatten die Mitarbeiter die kommunalen Gebäude in den vier Mitgliedsgemeinden in vier verschiedene Gebäudetypen eingeordnet: Schulen, Feuerwehrgebäude, Turnhalle und sonstige Gebäude (Rathäuser, Verwaltungsgebäude). Bei der Bewertung legte die Verwaltung fünf Kriterien an: Gebäudehülle (Bauweise und Konstruktion, Wände, Dächer, Fenster), energetischer Zustand (Dämm- und Wärmeschutzisolierung), Gebäudetechnik (Heizungsanlage, Elektroinstallation, Lüftungsanlage, Alarmanlage, Flucht- und Leitsystem), Innenausstattung (Wände, Fußböden, Türen) sowie vorhandene Baumängel und Bauschäden. Die Dringlichkeit der einzelnen Sanierungs-, Modernisierungs- und Investitionsvorhaben sowie eine Kostenschätzung sind weiterer Bestandteil der Erhebung, eingeordnet nach Prioritätsstufe 1 (sofortiger bis kurzfristiger Handlungsbedarf), Prioritätsstufe 2 (mittelfristiger Handlungsbedarf) und Prioritätsstufe 3 (langfristiger oder kein Handlungsbedarf).

SPD und CDU: Daten sind eine gute Grundlage

„Diese mit viel Aufwand erhobenen Daten sind eine gute Grundlage“, stellte Michael Szymanki (SPD) in der jüngsten Sitzung des Artländer Samtgemeinderates fest. Allerdings gehe der auf Initiative seiner Fraktion gestellte Auftrag noch weiter, über den ermittelten Status quo hinaus. „Wir benötigen darüber hinaus auch Informationen über künftige Bedarfe, nicht nur über den aktuellen Bestand“, sagte er. Außerdem müsse der Rat bei einer Entscheidung ebenfalls wissen, „woher das Geld dafür kommt und ob Fördermöglichkeiten bestehen“. Mit diesen Ergänzungen werde „keine politische Entscheidung vorweggenommen“, sie seien lediglich eine Hilfe. Auch CDU-Fraktionschef Dirk Kopmeyer wünschte sich eine „Konzeption, die lebt“, die also auch künftige Bedarfe in den Gebäuden erfasse. Damit werde ein Orientierungsrahmen vorgegeben, „so entsteht auch keine Sprunghaftigkeit“. Gleichwohl könnten die Fraktionen „eigene Schwerpunkte setzen“, sah auch er keine Vorfestlegung.