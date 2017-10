Cloppenburg/Quakenbrück. Bei einer Schlägerei in einer Cloppenburger Diskothek ist ein 20-jähriger Mann aus Quakenbrück am frühen Samstagmorgen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, waren ein 21-jähriger Mann aus Barßel und ein 20-jähriger Mann aus Quakenbrück in der Nacht zum Sonntag, 1. Oktober, in einer Diskothek offenbar in Streit geraten.

Infolgedessen habe der Barßeler gegen 4.30 Uhr dem Quakenbrücker ein Glas ins Gesicht geschlagen. Der Quakenbrücker erlitt eine Platzwunde am Kopf.