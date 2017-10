In 125 Jahren Profil bewahrt Evangelischer Arbeiterverein Quakenbrück feiert Jubiläum

Quakenbrück. „Unser 125-jähriger Evangelischer Arbeiterverein ist der einzige noch bestehende in Deutschland. Damit wäre ich ja gleichzeitig Orts- und Bundesvorsitzender“, diese Feststellung traf Wolfgang Becker bei der Jubiläumsfeier am strahlend blauen Erntedankfest-Sonntag.

125 Jahre Evangelischer Arbeiterverein, kurz EAV, das bedeutet eine enge Verbundenheit mit der jüngeren Geschichte und insbesondere mit der städtischen Kultur der Stadt Quakenbrück. Das jedenfalls war bei den Festivitäten festzustellen, die mit einem Erntedankgottesdienst in der von vielen fleißigen Händen festlich geschmückten St.-Sylvester-Kirche ihren Anfang nahmen. Sichtbare Zeichen der Ökumene, seit Gründung eines der Hauptanliegen des EAV, wurden beim Einzug in das Gotteshaus gesetzt, denn zu der von Kirchenvorstandsmitglied Jörg Fehrlage getragenen Vereinsfahne gesellte sich die Fahne der Kolpingfamilie Quakenbrück mit ihrem Vorsitzenden Hubertus Tellmann.

Glückliche Gemeinde

„Wir sind eine glückliche Gemeinde“, stellte Pastor Wolfgang Thon-Breuker in seiner Begrüßung fest, „denn uns umgeben ständig Geschichte und Jubiläen.“ Besonders willkommen hieß er seinen Amtskollegen Gerhard Helbig, der mit einer stattlichen Delegation den weiten Weg von der sächsischen Partnergemeinde Großharthau in die 500 Kilometer entfernte Burgmannstadt angetreten hatte, und Superintendent Hans Hentschel, der seine Festpredigt unter den Leitsatz „Brich mit den Hungrigen das Brot“ stellte. Den musikalischen Ton gaben der Posaunenchor und das Streicherensemble an, beide unterstützt von Gastmusikern aus den beiden evangelischen Kirchengemeinden und der katholischen Kirchengemeinde St. Marien.

Das sich anschließende Festprogramm, musikalisch umrahmt von der Burgmannskapelle Quakenbrück, spielte sich im Anschluss vor dem Hermann-Bonnus-Haus in der Großen Kirchstraße ab. Arbeitervereins-Vorsitzender Wolfgang Becker ging vor allen Gästen und Ehrengästen noch einmal kurz auf die Historie des Vereins ein. Entstanden in einer Zeit, als die deutschen Demokraten die Vereinsfreiheit als eines der wichtigsten Freiheitsrechte durchsetzten, sei der Evangelische Arbeiterverein seit seiner Gründung 1892 von wechselvollen Ereignissen nicht verschont geblieben, und sein Wiedererstehen nach 1945 ebenso wie sein Fortbestehen bis heute seien Zeichen der Solidarität der evangelischen Bürger von Quakenbrück.

Dabei seien die Zeiten durchaus nicht spurlos an ihm vorübergegangen, die Vereinsgeschichte spreche da eine andere Sprache. Aber dennoch habe der Verein in allen Turbulenzen vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik Deutschland sein unverwechselbares Profil und in den sich ändernden Verhältnissen seine Identität gewahrt. Nach wie vor setze sich der Verein mit wichtigen Fragen unserer Gegenwart auseinander, und nicht zuletzt bleibe „die Pflege edler Geselligkeit“ etwa bei den alljährlichen Stiftungsfesten ein ebenso wichtiges Ziel wie die Durchführung der Bildungs- und Studienreisen zu Zielen in Deutschland und ins europäische Ausland.

Geschickt schloss die stellvertretende Bürgermeisterin Emma Weiss, gleichzeitig im Namen von Samtgemeindebürgermeister und Stadtdirektor Claus Peter Poppe, an Beckers Worte an, denn es sei eine glückliche Fügung, den Evangelischen Arbeiterverein in Quakenbrück zu haben. Da sich die Aufgabenstellung naturgemäß in 125 Jahren geändert habe, seien es heute vor allem die kulturellen Aspekte, welche diesen auszeichneten, nicht zuletzt durch die humorvollen Theateraufführungen der Laienspielschar.

Der Erlös der Festveranstaltung kommt der rührigen Arbeit des Trägervereins Hermann-Bonnus-Geburtshaus zugute, der gleichfalls beim Vereinsjubiläum präsent war.