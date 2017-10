Markus Hoffmeister zu Gast Quakenbrück: Bethanien trommelt mit Geschichtenerzähler

pm Quakenbrück. Vier Tage war Trommelgeschichtenerzähler Markus Hoffmeister mit seinen Trommeln in der Kindertagesstätte Bethanien in Quakenbrück zu Gast. Zum Abschluss gab es ein großes Fest im Zelt auf dem Gelände der Diakonischen Stiftung Bethanien – natürlich wurde da auch getrommelt.

Etwa 200 Besucher aus Kindergarten und Seniorenpflegeheim erprobten sich unter der Anleitung von Markus Hoffmeister gemeinsam an der Trommel. Am letzten Tag führte Markus Hoffmeister seine Geschichte „Auf der Suche nach den Farben des Regenbogens“ zum Höhepunkt. Nach der Reise durch Länder und Kulturen mit lebendig erzählten Geschichten, war die Aussage deutlich: Jeder Mensch ist einzigartig – sowie die Farben des Regenbogens. Diese Haltung war an dem Publikum des Tages wieder zu erkennen. Denn auch hier war die Vielfalt groß und jeder Einzelne war willkommen.

Auf eine Reise mitgenommen

Alle Anwesenden im Zelt wurden mit einer Trommel ausgestattet. Mit seiner mitreißenden Art konnte Markus Hofmeister so nicht nur alle mit auf die Reise nehmen, sondern sie zu Beteiligten machen. Die Freude und Begeisterung von den Jüngsten bis zu den jung gebliebenen spiegelte sich in den Gesichtern wieder.

Klänge hallen nach

Zum Ausklang gab es in gemütlicher Runde Würstchen und Getränken. Geschäftsführerin Anke Markus, das Team des Kindergartens, die Kinder mit ihren Familien und alle Interessierten waren sich einig, dass die Trommelreise mit Markus Hoffmeister mehr als gelungen war. „Die Klänge der Trommeln hallen in unseren Köpfen nach“, hieß es. So werde das Thema Rhythmus in Verbindung mit Sprache ganz sicher noch nachhaltig fortgesetzt. Ein Dank ging an die „Aktion Mensch“, die mit ihrer finanziellen Unterstützung das gelungene Projekt mit ermöglicht habe.