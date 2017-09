Bis 22. Oktober in St. Sylvester Ausstellung über die Reformation in Quakenbrück eröffnet

Quakenbrück. Die Wanderausstellung „Miteinander leben? Reformation und Konfession im Osnabrücker Land 1500 – 1700“ ist bis Sonntag, 22. Oktober, in der Quakenbrücker St.-Sylvester-Kirche zu sehen. Das Besondere: Es ist die Heimatkirche des Reformators Hermann Bonnus.

Ein Posaunenchor, der nicht nur Choräle spielt – das hätte sie sich nicht vorstellen können, sagte Susanne Tauss, Geschäftsführerin des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land, bei ihrer Einführung in die Wanderausstellung „Miteinander leben? Reformation und Konfession im Osnabrücker Land 1500 – 1700.“ Dabei schlug die Rednerin einen weiten Bogen von den „Eckdaten“ der Luther’schen Bewegung über Ausführungen zum Hauptaltar bis zur Erläuterung der Exponate, darunter hervorstechend die Kirchenordnung von Hermann Bonnus.

Ausstellung mit großer Bedeutung

„Sie haben uns mit Ihren Ausführungen das Herz erwärmt“, dankte Wolfgang Thon-Breuker, Pastor von St.-Sylvester, der Referentin. Der Geistliche hatte die Gäste – darunter eine Reihe von verdienstvollen Delegierten aus Stadt und Samtgemeinde, Museum und stadtgeschichtlichen Vereinen – begrüßt und auf die große Bedeutung der Ausstellung im Lutherjahr hingewiesen, die nunmehr bis zum 22. Oktober auch in der Heimatkirche von Hermann Bonnus zu sehen ist.

Appell: Miteinander leben statt nebeneinander leben

Emma Weiss, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Quakenbrück, erzählte von eigenen Erfahrungen und ihrem ersten Gottesdienstbesuch in Menslage mit ihrer Mutter nach der Übersiedlung. Der Titel der Ausstellung sei ein sehr schöner. „Miteinander leben statt nebeneinander leben – das sind christliche Werte, und das sollte unsere Agenda sein“ appellierte sie. Der Posaunenchor von St. Sylvester unter der Leitung von Wonsun Jung spielte das Kirchentagslied 2011 „Da wird auch dein Herz sein“ sowie den Song „Amen“, bevor Susanne Tauss ausführte: „Der Part des Landschaftsverbandes zum Gedenken an 500 Jahre Reformation war, nach Ursachen, Verlauf sowie Folgen dieses epochalen Ereignisses für Stadt und Landkreis Osnabrück bis etwa 1700 zu fragen.“ Dies sei dokumentiert in einem – vor Ort käuflichen – opulenten Tagungsband, einer Begleitbroschüre und der Wanderausstellung.

Hermann Bonnus im Blickpunkt

Die Rednerin brachte den Zuhörern im ausklingenden Lutherjahr nochmals detailliert Geschichte und Werdegang des Reformators sowie Aufbau, Symbolik, Bedeutung und Erlösungsbotschaft des Hauptaltars („Dieser Altar, der bis heute den Kirchenraum prägt!“ nahe. Gestiftet von Burgmann Johann Heinrich Voss, sei er wohl ein Werk des Bildschnitzers Thomas Jöllemann gewesen.