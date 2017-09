Einstimmiges Votum im Artländer Rat HpH schafft weitere Kita-Plätze in Quakenbrück

Quakenbrück. Die Heilpädagogische Hilfe (HpH) Bersenbrück soll ihr Kinderzentrum im Artland erweitern und zum 1. August 2018 weitere Krippenplätze schaffen. SPD, Grüne, Linke und ein Ratsherr der UWG setzten diesen Beschluss im Artländer Samtgemeinderat durch. CDU und FDP enthielten sich.

Der Rat der Samtgemeinde Artland hat die Weichen gestellt, wie die Kommune den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen in Quakenbrück decken will. Einstimmig beschlossen die Fraktionen am Donnerstagabend, auf dem Bahngelände eine dreigruppige Kindertagesstätte zu bauen, die möglichst 2019 fertig werden soll. Ebenfalls einstimmig, aber bei Stimmenthaltung von CDU, FDP und einem UWG-Ratsherrn setzte der Rat durch, dass die HpH Bersenbrück zum kommenden Sommer auf dem Gelände ihres Kinderzentrums am Wiesengrund in einem zweigruppigen Neubau weitere Betreuungsplätze schafft. Diese werden laut Verwaltung benötigt. Das hatten vor einer Woche auch der Fachausschuss und zuletzt der Samtgemeindeausschuss empfohlen. CDU und FDP wollten eine Entscheidung vertagen.

Poppe: Wir stehen in der Verantwortung

Vor der Abstimmung hatte Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe noch einmal für den Vorschlag der Verwaltung geworben. Bereits zum 1. August 2018 würden weitere Kita-Plätze in Quakenbrück benötigt, „der Bedarf ist nachgewiesen“ und werde die Kommune auch in Zukunft fordern. Laut Wohnungsbericht des Landkreises werde die Bevölkerung im Artland bis 2035 um 6,5 Prozent wachsen, pro Jahr ergebe sich ein Bedarf von 130 Wohneinheiten, so Poppe. „Wir stehen also in der Verantwortung, die Schaffung von Kita-Plätzen wird eine Daueraufgabe“, sagte er. Dass sich die CDU nicht habe durchsetzen können, „die Dinge zu überdenken und in der Weihnachtssitzung zu entscheiden, ist zu respektieren“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Kopmeyer. Er kündigte an, dass sich die Fraktion in der Frage der HpH-Erweiterung enthalten werde.

CDU: Kritik am „Schlingerkurs“

Seiner Meinung nach fahre die Samtgemeinde Artland zurzeit „einen Schlingerkurs und ist ein wenig hektisch unterwegs“. Kopmeyer nahm Bezug auf die „immer neuen Fakten, die es in immer kürzeren Abständen“ gegeben habe. Und wenn die Heilpädagogische Hilfe erst Kosten von 400000 Euro angebe, die aber dann kurz vor einer Sitzung auf maximal 808.000 Euro steigen, „darf man ja schon einmal ins Grübeln kommen und das hinterfragen“, so Kopmeyer weiter. Diese Haltung sei alles andere als „verantwortungslos, auch ausdrücklich nicht als Ablehnung oder Misstrauen gegen die Heilpädagogische Hilfe zu verstehen“. Was den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Bahngelände angehe, fordere die CDU ein klares Konzept. Hier solle die Samtgemeinde die Standards festlegen, das Gebäude selbst bauen, maximale Fördermittel einwerben und die Trägerschaft ausschreiben.

Votum überrascht SPD-Fraktion

„Toll, dass ihr mit uns zusammen verlässliche Grundlagen schaffen wollt und wir gemeinsam Flagge zeigen zum Wohle der Eltern“, reagierte Gerd Beckmann etwas überrascht auf die angekündigte Stimmenthaltung. „Ich war anders vorbereitet“, klang beim SPD-Ratsherrn durch, dass er auf der Gegenseite weiter mit Neinstimmen gerechnet hatte. Der Druck, Kita-Plätze zu schaffen, „ist gewaltig“, berichtete Beckmann, dass in der Kita St. Paulus „30 bis 40 Krippenkinder auf der Warteliste stehen“. Auch er sei nicht erfreut, dass die Erweiterung des HpH-Kinderzentrums plötzlich eine halbe Million Euro teurer werde. „Nur: Uns fehlen die Alternativen. Und ihr habt uns auch keine Antworten gegeben“, wandte sich der SPD-Ratsherr an die CDU. Beim geplanten Kita-Neubau müsse die Samtgemeinde „in die Pötte kommen“, die Frage der Trägerschaft sei der zweite Schritt.

FDP moniert „Ad-hoc-Entscheidung“

Jürgen Jellmann kündigte an, dass sich die FDP enthalten werde. Er kritisierte erneut eine „Ad-hoc-Entscheidung“ und die Art und Weise, wie die HpH-Erweiterung vorbereitet worden sei. Johannes Jordan (Bündnis 90/Die Grünen) und Andreas Maurer (Die Linke) hielten die Vorlage für entscheidungsreif. Unterschiedlicher Meinung war die UWG Badbergen: Während sich Werner Meier enthielt, stimmte Uwe Duchow mit SPD, Grünen und Linken. Michael Szymanski stellte klar, dass die Heilpädagogische Hilfe die Kosten für eine Erweiterung „im Sommer unter Vorbehalt genannt hat“. Und zu Kopmeyers „Schlingerkurs“-Vorwurf sagte er: „Ins Schlingern kommt man nur dann, wenn einer auf die Bremse tritt. Und das seid zum wiederholten Male ihr gewesen.“ Diese Unterstellung wies Dirk Kopmeyer zurück. „Wir sind immer gut beraten, Dinge zu durchdenken. Der Drops ist gelutscht“, beendete er die Diskussion.