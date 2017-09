Nortrup. Eine 52-jährige Frau ist am Donnerstagabend auf der Quakenbrücker Straße in Nortrup mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Laut Polizei wurde die Frau leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Frau um 21.35 Uhr auf dem Weg von Quakenbrück nach Nortrup, als Sie in einer lang gezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen landete in einem Graben am Fahrbahnrand. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Am Freitagmorgen ist ebenfalls ein Auto bei einem Unfall in Nortrup im Graben gelandet.