Fraktion beraten zunächst Badberger Rat vertagt Entscheidung über Geschäftsordnung

Badbergen. Der Badberger Gemeinderat hat eine Überarbeitung seiner Geschäftsordnung in der jüngsten Sitzung vertagt.

Den Ratsmitgliedern waren einige Änderungswünsche per E-Mail zugegangen. Unter anderem ging es um Regelungen in Bezug auf Bild-, Film- und Tonaufnahmen in den Sitzungen und um die Zeitspanne, in der das Protokoll abgefasst werden muss. Bürgermeister Tobias Dörfler (CDU) hatte hier die Formulierung „zeitnah“ vorgeschlagen und wollte die in der bisher geltenden Geschäftsordnung festgeschriebene Frist von 14 Tagen gestrichen sehen.

„Zeitnah“ oder 14 Tage?

Das wiederum stieß bei der SPD auf Vorbehalte. Unter zeitnah, argumentierte Theodor Kleiner, verstünden Juristen „drei Tage“. Auch der Vorschlag des Bürgermeisters, die Formulierung „im Regelfall von 14 Tagen“ zu wählen, lehnten SPD und Grüne ab.

Änderungen als Diskussionsgrundlage

SPD moniert Fehler im Protokoll

Katherina Bußmeyer (CDU) wunderte sich zwar über die Bedenken, sprach sich dann aber wie Holger Wehrmann (FDP) nach kurzer Diskussion dafür aus, die vorgeschlagenen Änderungen wie beantragt zunächst in den Gruppen zu diskutieren und eine Entscheidung zu vertagen. Die vorgelegten Änderungen seien eine Diskussionsgrundlage, hieß es.

Schon bei der Genehmigung des Protokolls über die Juni-Ratssitzung hatte Michael Szymanski (SPD) moniert, dass das Protokoll erst nach zweieinhalb Monaten zugestellt worden sei. „Fehler und irreführende Formulierungen sind dann kein Wunder, wenn die Inhalte wesentlich später abgefasst werden“, sagte der Sprecher der Gruppe SPD/Grüne. Eine vorgegebene Frist von 14 Tagen sei deshalb wichtig und erforderlich, „denn in den Niederschriften werden auch Beschlüsse wiedergegeben, die mitunter eine rechtliche Relevanz haben“. Weil das Juni-Protokoll aus Sicht der Gruppe SPD/Grüne fehlerhaft war, stimmte sie bei der Genehmigung dagegen.

Dörfler: Bürgerservice war wichtiger

Dass besagte Niederschrift „deutlich später vorlag“, hatte Bürgermeister Dörfler (CDU) zu Beginn der jüngsten Zusammenkunft angesprochen. Es habe personelle Engpässe in der Verwaltung gegeben. „Ich habe entschieden, dass der Bürgerservice in diesem Moment wichtiger war als das Protokoll.“

Geschäftsordnung regelt Ablauf einer Ratssitzung

Nach Paragraf 69 der Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) gibt sich der Rat eine Geschäftsordnung, die den organisatorisch-technischen Ablauf der Ratsarbeit regelt.