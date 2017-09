Verwaltung präsentiert Etatentwurf Erhöht Quakenbrück 2018 die Gewerbesteuer?

Quakenbrück. Nach Ansicht der Stadtverwaltung kommt Quakenbrück 2018 um eine Erhöhung der Gewerbesteuer nicht herum. Die vorgeschlagene Anhebung von 360 auf 390 Punkte ist in den Fraktionen nun Gegenstand der Etatberatungen.

Gut dreieinhalb Monate vor dem Jahreswechsel werfen die fünf Fraktionen im Quakenbrücker Stadtrat schon den Blick ins kommende Jahr. Die Verwaltung brachte in der jüngsten Ratssitzung einen Entwurf für den Stadthaushalt 2018 ein. Darin schlägt Kämmerer Stefan Fröhlich eine Erhöhung der Gewerbesteuer vor: „Das ist unumgänglich.“

Keine Debatte, zunächst Beratung in Fraktionen und Ausschüssen

Dass diese Ansage ohne Gegenrede blieb, lag schlicht daran, dass die Zahlen vor einer Debatte zunächst eingehend in den Fraktionen und später in den einzelnen Fachausschüssen beraten und diskutiert werden. Anfang November gibt es in Quakenbrück dann noch eine Haushaltsklausur, in der die Verwaltung den Fraktionen alle Haushaltsposten im Detail vorstellt. In groben Zügen stellte er die voraussichtliche finanzielle Situation der Burgmannstadt im Jahr 2018 dar, die er mit den Schlagworten „Haushalt ausgeglichen“, „keine Kreditaufnahme“ und „echter Schuldenabbau“ zusammenfasste.

Gewerbesteuer: Einnahmen auf sechs Millionen Euro geschätzt

Zu den Einnahmen: Die Gewerbesteuer wird vermutlich hinter den Erträgen des Jahres 2017 zurückbleiben, die Grundsteuern entwickeln sich stabil, während der kommunale Anteil an der Einkommensteuer steigt. Steuern und Abgaben machen – in Summe geschätzt 13,6 Millionen Euro – nach wie vor rund 90 Prozent der Erträge aus, wobei die Gewerbesteuer mit sechs Millionen den größten Posten bildet, gefolgt von der Einkommensteuer mit vier Millionen Euro.

Umlagen belasten Etat

Zu den Ausgaben: 83 Prozent muss die Stadt Quakenbrück gleich wieder abgeben: Insgesamt 12,2 Millionen Euro gehen als Umlage an die Samtgemeinde Artland (6,1 Millionen) und den Landkreis (4,9 Millionen), 1,2 Millionen Euro „kostet“ die Gewerbesteuerumlage. Weitere wesentliche Posten: Abschreibungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung.

Das Fazit: Wenn die Stadt Quakenbrück den Hebesatz für die Gewerbesteuer nicht erhöht, würde das Zahlenwerk in der Gesamtrechnung mit einer halben Million Euro ins Minus rutschen. Warum eine Kommune regelmäßig gezwungen ist, ihre Hebesätze anzupassen, erläuterte Fröhlich ebenfalls.

Kompliziertes Finanzgeflecht

Es gibt einen Haken im kommunalen Finanzierungsgeflecht: Das System basiert auf der Umlagefinanzierung, die ist auf Wachstum ausgelegt und zwingt Kommunen dazu, regelmäßig ihre Hebesätze anzupassen. Das sind Steuererhöhungen. Allerdings: Die Höhe der Umlagen, die eine Kommune abführen muss, wird nicht nach den aktuell gültigen Hebesätzen abgerechnet, die die Gemeinden ihren Einwohnern tatsächlich abverlangen. Das Land Niedersachsen legt einen sogenannten Nivellierungssatz fest. Das ist der Durchschnittshebesatz aus den Hebesätzen aller Städte und Gemeinden zwischen Ems und Elbe. Und dieser Nivellierungssatz ist auf Wachstum ausgelegt.

Land gibt Nivellierungssatz vor

Liegt eine Gemeinde zum Beispiel mit ihrem eigenen Hebesatz bei der Gewerbesteuer unter diesem Nivellierungssatz, gibt sie prozentual mehr als Umlage ab, als sie eigentlich müsste. Mit anderen Worten: Sie zahlt also drauf. Gemeinden, die über dem landesweiten Durchschnittssatz liegen, bleibt ein höherer Anteil an Einnahmen. Ein Beispiel: Von 6,14 Millionen Euro Gewerbesteuer bleibt beim aktuell gültigen Hebesatz von 360 Punkten und abzüglich der Umlagen nichts übrig, die Stadt zahlt 25.745 Euro drauf. Bei 390 Punkten ergäbe sich ein Ertrag von rund 485.000 Euro.

Stadtdirektor: Summe durch Einsparungen nicht herauszuholen

Die Zusammenfassung: Für den Kämmerer ist die Erhöhung der Gewerbesteuer „dringend erforderlich“. So könne die Stadt 2018 ihre Liquiditäts- und Investitionskredite abbauen, mache keine neuen Schulden und würde sich „finanzielle Spielräume verschaffen“. Auch Stadtdirektor Claus Peter Poppe hält sie für unausweichlich. „Das ist durch Einsparungen nicht herauszuholen“, sagte er.