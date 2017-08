Neuer Eigentümer Tönnies übernimmt Artland Convenience in Badbergen

Badbergen. Für die insolvente Artland Convenience GmbH in Badbergen ist ein neuer Eigentümer gefunden worden. Die Tönnies-Gruppe aus Rheda-Wiedenbrück wird den Produktionsstandort übernehmen. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Die Zukunft der Unternehmensgruppe Lutz Fleischwaren mit Sitz in Landsberg, zu der auch die Artland Convenience GmbH in Badbergen gehört, steht offenbar fest. Wie Insolvenzverwalter Robert Hänel von der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte mitteilte, sei in der vergangenen Woche der Kaufvertrag unterzeichnet worden. Die Tönnies-Gruppe übernimmt das Badberger Unternehmen, alle 480 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Allerdings: Gläubigerausschüsse und Kartellbehörden müssen noch ihre Zustimmung zu dieser Übernahme geben.

Drei Unternehmen übernehmen Lutz Fleischwaren

Insgesamt haben drei Unternehmen den Zuschlag für die insgesamt sieben Gesellschaften von Lutz Fleischwaren erhalten. Neben Tönnies ist es die Zur Mühlen-Gruppe, die die Standorte in Landsberg, Weimar und Chemnitz übernehmen wird. Vion Deutschland wird neuer Eigentümer des Schlachthofes in Germaringen und der Fleischmärkte in Ingolstadt, Traunstein, Günzburg, Kulmbach, Blaichach und Hammelburg. Geschlossen werden soll laut Insolvenzverwalter Hänel der Fleischmarkt in München mit 20 Arbeitsplätzen und die ehemalige Holding der Gruppe, die Lutz Convenience Food GmbH, mit zuletzt 40 Arbeitnehmern.

Insolvenzverwalter: Nachhaltige Zukunft für alle Betriebe

Mit Tönnies, Vion und Zur Mühlen haben nach Ansicht des Insolvenzverwalters „Bieter den Zuschlag erhalten, die den übernommenen Betrieben eine nachhaltige Zukunft sichern können“. Der Erhalt der insgesamt rund 700 Arbeitsplätze sei ein „außergewöhnlicher Erfolg und wäre in anderer Konstellation nicht möglich gewesen“, so Hänel weiter. Die Tönnies-Gruppe hatte in Badbergen schon kurz nach Bekanntwerden des Insolvenzantrages Ende April angekündigt, Rinder in Lohn am Standort im Artland schlachten lassen zu wollen. Schon damals galt das als Hinweise auf das Interesse des nordrhein-westfälischen Lebensmittelkonzerns an dem Standort im Artland.

Nach 2005 zweite Insolvenz

Für den Badberger Fleischbetrieb war das jüngste Insolvenzverfahre n das zweite nach 2005. Vor zwölf Jahren war eine Übernahme des angeschlagenen Unternehmens, das als Artland Fleischwaren firmierte, durch die Tönnies-Gruppe gescheitert. Betriebsrat und Gewerkschaftsvertreter lehnten die vorgelegten Bedingungen der Tönnies-Gruppe ab. Zum 1. September 2006 übernahm die niederländische Vion-Gruppe den Badberger Betrieb. Gleichzeitig erfolgte die Umbenennung von Artland Fleischwaren in Artland Convenience. Am 1. Juli 2014 ging die komplette deutsche Unternehmenssparte Convenience Retail der Vion-Gruppe – und damit auch Artland Convenience – an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Paragon Partners sowie die ehemaligen Fleischunternehmer Norbert Barfuß und Jürgen Abraham über. Barfuß, der noch im November 2016 die Bedeutung des Standortes Badbergen für die Lutz-Gruppe hervorgehoben hatte, zog sich zum Jahresbeginn 2017 aus der Geschäftsführung zurück. Im Januar hieß es, die Lutz Unternehmensgruppe stehe zum Verkauf.