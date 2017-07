Neues und Überraschungen Theaterwerkstatt Quakenbrück startet in die neue Saison

Quakenbrück. Mit einem abwechslungsreichen Programm startet die Theaterwerkstatt Quakenbrück in die neue Saison. Das Publikum darf sich auf Neuentdeckungen und Überraschungen freuen.

Eine Kooperationsveranstaltung mit der Kirchengemeinde St. Sylvester eröffnet den Veranstaltungsreigen: Am Samstag, 11. August, gastieren die „SuperintendAnten“ mit der Reformationsrevue „Der 500. Geburtstag“ in der Theaterwerkstatt. In Anlehnung an das legendäre „Dinner for One“ hat sich Reformator Martin Luther seine vier besten Freunde, Weggefährten, Kampfgenossen und Betschwestern zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Das Problem wie im legendären Sketch mit Miss Sophie und ihrem Butler James: Alle Gäste sind bereits verstorben. Die „SuperintendAnten“ – Pastor Martin Steinke, Krankenhausseelsorger in Bad Rothenfelde, Pastor Hartmut Heyl, Psychiatrieseelsorger in Osnabrück und Pastor Hannes Meyer ten Thoren, Superintendent in Melle-GMHütte – schaffen es aber, mit Philipp Melanchthon, Hermann Bonnus, Kurfürst Friedrich von Sachsen und Katharina von Bora die Größen der Reformation an der imaginären Festtafel zu versammeln. Der Eintritt kostet zehn/ermäßigt fünf Euro.

„Die Tatortreiniger“ am 19. August

Am Samstag, 19. August, zeigt die Schaumburger Bühne mit einem achtköpfigen Ensemble „Die Tatortreiniger“. In Anlehnung an die beliebte TV-Serie des NDR hat das Ensemble der Schaumburger Bühne den Tatortreiniger als Sommerprojekt für die Bühne inszeniert. Die Arbeit des Tatortreinigers beginnt dort, wo sich andere vor Entsetzen übergeben. Der Protagonist trifft bei seiner Arbeit auf unterschiedliche Menschen und Befindlichkeiten. Mit viel Scharfsinn und trockenem Humor putzt er außer Blut und Leichenteilen auch gleich so manches Vorurteil aus dem Weg.

Eine Neuentdeckung von der Freiburger Kulturbörse ist das Ensemble Weltkritik: Mit „Höhenflüge in Bodennähe“ am Freitag, 22. September, sorgen Bettina Prokert und Maxim Hofmann für äußerst unterhaltsamen Kabarettabend. Im Oktober führt eine generationsübergreifende Projektgruppe ihre Eigenproduktion „So richtig falsch“ unter Leitung von Heidi Vollprecht und Aishe Spalthoff auf.

Beeindruckendes Schauspielkabarett am 8. Dezember

Am Freitag, 2. November, gastiert der Quakenbrücker Udo Klopke und mit Band in der Theaterwerkstatt. Auch das neueste Programm von Carmela de Feo als „La Signora“ wird erwartet: Die Premiere von „Die Schablone, in der ich wohne“ findet im Theater in der Bahnhofstraße 35 am Freitag, 17. November, statt. Das A-cappella-Quartett C-Sur versteht es auch mit seinem neuen Programm „Freitag, der 13.“ die heiteren und widrigen Geschichten des Lebens zu einem unterhaltsamen musikalischen Abend zu verwandeln. Petra Dase-Zurborg, Martin Zurborg, Stephan Keppler, Delia Schneider singen und spielen am Freitag, 24. November. Am Freitag, 8. Dezember, kann das Publikum Blömer und Tillack mit „Wir müssen draußen bleiben“ auf der Bühne erleben. Das Duo entfesselt ein beeindruckendes Schauspielkabarett.

Theaterwerkstatt plant auch Eigenproduktion

Am Freitag, 26. Januar, geht mit Liese-Lotte Lübke und ihrem Programm „Kopf in den Sand“ eine Newcomerin an den Start. Bisher begeisterte Liese-Lotte Lübke mit purem Understatement: Bloß Liese, jung, charmant.... Heute fragt sie sich: Wozu? Sie zeigt in ihrem neuen Programm direkt und schonungslos, was sich schon immer dahinter verbarg – eine starke, freche Frau, die ganz genau weiß, was sie will und sich wundert: Wo ist nur die Zeit geblieben, in der es noch erkennbare Jahreszeiten gab? Im Februar/März hat die neueste Eigenproduktion des Ensembles Premiere.