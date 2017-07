Zeugen gesucht Einbrecher stehlen zwei Ford-Transporter in Quakenbrück

Quakenbrück. Zwei Transporter sind am Wochenende von einem Firmengelände in Quakenbrück gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, in der Straße Eilerskamp in Quakenbrück. Dabei hätten unbekannte Täter zwei weiße Ford Transit mit blauer Aufschrift entwendet.

Einbruch in Lagerhalle

Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht Zutritt zu einem Firmengelände und stiegen dort in eine Lagerhalle ein. Mit den Fahrzeugen, an denen die Kennzeichen OS-AD 492 und OS-AD 460 angebracht waren, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Wer hat Täter oder Fahrzeuge gesehen?

Die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich zu melden.