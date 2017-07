Am 6. August 2017 Badberger Oldtimertreffen lockt nicht nur Veteranen

Badbergen. Liebhaber alter Automodelle fiebern diesem Termin seit Monaten entgegen: Am Sonntag, 6. August, zwischen 9 und 17 Uhr steigt auf dem Schützenplatz in Badbergen das nächste Treffen des Oldtimer-Veteranenclubs Artland. Natürlich gehört auch eine große Ausfahrt wieder dazu, die Neugierige ab 10 Uhr an die Straßenränder locken wird. Ein Teilemarkt und Verlosungen mit attraktiven Preisen runden die Veranstaltung ab.

„Beim diesjährigen Treffen wird unter allen Teilnehmern und Besuchern ein Oldtimer-Motorrad verlost“, hat Holger Paulsen mit seinem Organisationsteam erneut ein Highlight parat. Nicht nur deswegen wird am Sonntag großer Andrang erwartet: Das Event ist beliebt bei Groß und Klein, und in all den Jahren hat das Wetter meistens mitgespielt.

Nostalgie-Damenrad wird verlost

Sehenswert sind auf dem Platz nicht nur alte Automobile diverser Marken und Jahrgänge, sondern auch Motorrad-Oldies und mit etwas Glück sogar Exoten aus der früheren DDR. Für jeden angemeldeten Teilnehmer, der das Nenngeld gezahlt, sind Frühstück, Mittagessen, Kaffee, Kuchen und ein Erinnerungspokal gratis. Außerdem gibt es wieder eine große Tombola mit einem von Zweirad-Paulsen aus Badbergen gesponserten Damen-Holland-Nostalgiefahrrad.

Ausfahrt durch die Umgebung

Die Ausfahrt am Sonntag ab 10 Uhr führt über Gehrde, Fladderlohausen, Holdorf, Ihorst, Brockdorf, Dinklage, Wulfenau, Addrup nach Essen i. O. zum Mittagessen im Autohaus Sitterberg an der Beverner Straße, wo die Fahrzeuge bestaunt werden können, bevor die Kolonne über Osteressen und Grothe gegen 12.30 Uhr den Schützenplatz in Badbergen wieder erreicht. Verlosung des Motorrad-Oldtimers und Pokalübergabe werden am Sonntagnachmittag um 16 Uhr erfolgen.