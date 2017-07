Julia Verlinden vor Ort Im Artland gegen alle Arten von Fracking wachsam bleiben

Hydraulic Fracturing

Erdgas ist ein Naturprodukt, das sich in unterirdischen Lagerstätten sammelt. Um das Gas zu nutzen, kommen hochentwickelte Technologien wie Hydraulic Fracturing – das ist der Fachbegriff für Fracking – zum Einsatz. Dieses Verfahren schafft die erforderlichen Fließwege für Erdgas in sehr dichten Gesteinsformationen, indem das umliegende Gestein hydraulisch aufgebrochen wird. Dabei wird eine Mischung aus Wasser und Stützmittel (Sand oder Keramikkörner) und ein geringer Anteil an Zusatzstoffen in das Gestein gepumpt. Dadurch bilden sich kleine Risse im Gestein, die vom Stützmittel offen gehalten werden. So kann das eingeschlossene Erdgas durch das Bohrloch an die Oberfläche strömen. Schon seit den 1960er- Jahren ist Hydraulic Fracturing in der Bundesrepublik Deutschland im Einsatz. Heute geht rund ein Drittel der heimischen Erdgasproduktion auf diese Technologie zurück. Die Kurzform „Fracking" hat sich als ein eigenständiger Begriff eingebürgert, ist aber ähnlich wie „Handy" ein Kunstwort.