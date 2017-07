Noch ein Jahr in Europa? NBA-„Rookie“ erholt sich bei der Familie in Quakenbrück

Quakenbrück. Geht jetzt die Jagd erst richtig los ? Seit zwei Jahren sind die Scouts (Späher) internationaler Klubs dem größten Quakenbrücker Basketballtalent auf den Fersen, aber seit die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass Isaiah Hartenstein nach erfolgreichem NBA-„Drafting“ nicht sofort bei den Houston Rockets startet, steigt das Interesse sprunghaft.

Der 19-Jährige erholt sich derweil bei Eltern und Freunden, denn das nächste Abenteuer steht bevor: Chris Fleming hat ihn in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen. Der Fall bleibt also quasi zunächst in der Familie, denn auch der Bundestrainer schlug ja schon 1995 in Quakenbrück Wurzeln; und sein Eigenheim steht auf der Hengelage – genau wie das der Hartensteins.

Langeweile ein Fremdwort

„Isaiah genießt es mega, ganz normal zu Hause zu sein, und meine Frau Theresa freut sich, dass sie ihn mal wieder verwöhnen kann“, lacht Vater Florian. Langeweile war in den letzten Monaten ein Fremdwort. Die Meisterschaftsserie beim Erstliga-Klub Zalgiris Kaunas/Litauen, der Drafting-Marathon im Mekka des US-Basketballs, der Auswahlprozess in Brooklyn - das alles war Anspannung pur.

Häufig im Rampenlicht

„Professionelles ‚Trading‘ ist eher ein kaltes Geschäft“ erklärt Florian Hartenstein, der mit in die Vereinigten Staaten geflogen war. Portland, Chicago, Los Angeles – der junge Deutsche, geboren in Eugene/Oregon, wurde viel herumgereicht. „Isaiah steht häufig im Rampenlicht und hat gelernt, mit der Presse umzugehen, aber er ist sehr bodenständig und liebt auch Ruhephasen“ sagt Hartenstein senior. Gut, dass der Ex-Bundesligaprofi diese Abläufe kennt und Isaiah bei zu vielen Anfragen, die oft sogar nachts erfolgten, abschirmt. „Er ist froh, wenn ich das für ihn zusammenschneide“ formuliert es Florian Hartenstein originell, dass er nicht nur als väterlicher Freund, sondern auch als Manager für ihn da ist.

Ereignisse überschlagen sich

Und trotzdem überschlugen sich zuletzt die Ereignisse: Dienstag um 10.03 Uhr gab der DBB die Blitzmeldung heraus, dass Isaiah und zwei andere für den A-Nationalkader nachnominiert wurden, gegen 16 Uhr folgten Agenturen wie SID und Eurosport, und schon Sonntag hatte „basketball.de“ spekuliert: „ALBA Berlin in Verhandlungen mit Hartenstein.“ Der Grund für diesen Hype: Es wird erwartet, dass die Houston Rockets dem Young-Dragons-Talent nach „erfolgreichem Zugriff“ noch ein Profijahr in Europa empfehlen werden.