Macht Kaffeelöffel zu Fingerringen Nortruper Künstlerin verwandelt Besteck in Kunst

Nortrup. Wie sich aus Tortenhebern, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln ansehnlicher Schmuck und Kunstwerke gestalten lassen, kann man bei der Nortruper Künstlerin Katharina Pfob bestaunen.

Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder nicht! Ein bekannter und warnender Spruch, den auch Kathrin Pfob (33 Jahre) aus Kindertagen kennt. Dass sich aus benannten Dingen jedoch Allerlei ansehnlicher Schmuck und Kunstwerke gestalten lassen, beweist die junge Frau heute. Kathrin Pfob ist gebürtige Quakenbrückerin und lebt heute mit ihrem Freund Florian (29) und Tochter Marie (8) in Nortrup. Gemeinsam mit Vater Horst (73) ist sie auf verschiedenen Kunsthandwerkermärkten in der Region präsent. Das Vater-Tochter-Team glänzt dort mit unzähligen Schmuckkreationen aus Silberbesteck. Gleichwohl sind alle Familienmitglieder – samt Hund Namens „Becks“ – involviert. Der Vierbeiner dürfte einigen Marktbesuchern hier und da aufgefallen sein, denn er trägt stets seine Hundeleine selbst im Maul und führt sich so quasi selber aus.

Ein Hobby für die ganze Familie

Angefangen habe die Vorliebe für Besteckkunst in einem Urlaub in Nordholland, erzählt Kathrin Pfob. Gemeinsam mit den Eltern sei sie nach Callantsoog gereist, um dort Urlaub zu machen. Bei einem Spaziergang durch den beliebten Küstenbadeort hätten sie sogenannte „Rosenringe“ aus Besteck entdeckt. Mutter Jutta (61) gefiel der Schmuck auf Anhieb. Sofort hätte sie zum Vater gesagt: „Horst, das kannst du auch mal anfertigen“. Prompt war die gesamten Familie Feuer und Flamme, die Begeisterung für die Besteckkunst geweckt – und somit ein neues Hobby geboren. Das Hobby, das anfänglich noch in den sogenannten Kinderschuhen steckte, wurde seitdem stets erweitert. So wird zum Beispiel aus einem Löffel oder einem Tortenheber ein Kettenanhänger. Löffelstiele verwandeln sich zu Armreifen, Fingerringen, Broschen oder Haarspangen. Schöpflöffel funktionieren als Teelichthalter. Sehr gefragt seien auch die Visitenkartenhalter aus Gabeln oder Zahnstocherhalter, verrät Kathrin Pfob.

Abschlussprüfung zum Thema „Aus alt wird neu“

All diese Gegenstände entstehen in einer privaten Garagenwerkstatt. Dort wird Besteck kalt verformt, verziert und poliert. Später glänzt es als Geschmeide – und das nicht nur bei Frauen. „Hoch im Kurs stehen auch Partnerschaftsringe “, sagt die Künstlerin erfreut. So hat sich in den vergangenen Jahren ein bemerkenswerter, globaler Kundenstamm aufgebaut. Mal sei es irgendeine Tante in Amerika, dann wiederum die ausgewanderte Tochter in Afrika. Auf allen fünf Kontinenten finde man die „Pfob’sche Besteckkunst“ wieder. Eine Kunst, die Kathrin Phob auch hilfreich bei der Abschlussprüfung zum Fachabitur diente. Ihr Thema lautete „Aus alt wird neu“ – quasi ein Jackpot.

Das künstlerische Talent vom Opa geerbt

Eine gewisse Affinität zur Kunst hat Katharina Pfob bereits im Kindergarten gehabt. Früh malte sie stundenlang an ihren Bildern. „Mein schon verstorbener Opa Ernst hat auch viel und gerne gemalt. Seine Werke hängen auch heute noch im Quakenbrücker Stadtmuseum. Wahrscheinlich habe ich seine Gene geerbt“, vermutet sie. Neben der Besteckkunst malt sie in verschiedenen Stilrichtungen. Von A wie Abstrakt bis zu Z wie Zeichentechniken ist vieles möglich. Im eigenen Wohnzimmer zieren etliche Kunstwerke die Wände. So auch ein Bild in schwarz-weißer Tuschtechnik von Rennfahrerlegende Walter Röhrl. Dieses sei ein Geschenk für ihren Schatz Florian gewesen. „Florian hilft mir, wo er kann“, sagt sie abschließend.