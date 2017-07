Brennpunkte im Blick Land bezahlt Sozialarbeiter für Quakenbrücker Grundschule

cg/pm Quakenbrück. Das Land Niedersachsen schafft zum Schuljahresbeginn 20 neue Stellen für die Schulsozialarbeit. Davon profitiert auch die Grundschule Neustadt in Quakenbrück.

Die neuen Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte sollen Schulen in sozialen Brennpunkten unterstützen. Das sehe die „Initiative schulische Sozialarbeit in sozialen Brennpunkten“ vor, teilte das Kultusministerium in Hannover am Donnerstag mit. Dem Konzept zufolge sollen die Sozialpädagogen an den ausgewählten Brennpunkten „einen besonderen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie der kommunalen Jugendhilfe oder Beratungsstellen setzen und die Schulen bei der Elternarbeit entlasten“. Auch in den Bereichen Konfliktprävention, Schulverweigerung sowie Unterstützung bei der Integration sollen die Fachkräfte tätig werden.

Zehn Städte kommen zum Zug

Das Ministerium hat in einem Auswahlprozess zehn Städte oder Stadtteile in Niedersachsen identifiziert, die mit insgesamt 20 neuen Stellen unterstützt werden sollen. Bei der Auswahl der sozialen Brennpunkte hat das Kultusministerium auf statistische Angaben, auf schulfachliche Bewertungen durch die Landesschulbehörde und auf Erkenntnisse der Akteure vor Ort zurückgegriffen. Es wurden der Mitteilung zufolge auch Indikatoren wie die Arbeitslosenquote, die Anzahl der Bewohner eines Quartiers mit Migrationshintergrund, Transferleistungsempfänger und Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren in die Überlegungen einbezogen. Zudem war ein Kriterium die Beteiligung am Bundesprogramm „Soziale Stadt“. Letzteres läuft bereits seit dem Jahr 2003 in der Quakenbrücker Neustadt. Berücksichtigt werden neben Quakenbrück folgende Städte: Hannover, Salzgitter, Braunschweig, Delmenhorst, Wilhelmshaven, Hildesheim, Lüneburg und Emmerthal.

Das Land hat nach eigenen Angaben im letzten Schuljahr die soziale Arbeit an allgemeinbildenden Schulen mit 600 zusätzlichen Stellen ausgebaut. Insgesamt beschäftigt Niedersachsen damit aktuell rund 875 Sozialpädagogen an öffentlichen Schulen.