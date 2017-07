Tag der offenen Tür am 20. August Jugendfeuerwehr Nortrup feiert 20. Geburtstag

pm/cg Nortrup. Die Jugendfeuerwehr Nortrup feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Der Geburtstag soll am Sonntag, 20. August, ab 11 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden – natürlich rund um das Feuerwehrhaus neben dem Rathaus.

Es waren 20 Jungen zwischen zehn und 16 Jahren, die sich im Jahr 1997 erstmals im Feuerwehrhaus Nortrup trafen. Ein Blick in die Geschichte:

Rolf Witte und sein Stellvertreter Andreas Beyer nahmen den Feuerwehrnachwuchs damals an die Hand und kümmerten sich um die Betreuung und damit um den Aufbau der Jugendfeuerwehr in der Artlandgemeinde.

Im Jahr 2003 übernahm Andreas Völpel, der sechs Jahre zuvor auch zu den Gründungsmitgliedern gehört hatte, die Leitung. Zur Seite stand ihm Mario Struckmann. Völpel war bis 2007 im Amt, nach seiner Wahl zum Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Nortrup übernahm Hendrik Budke das Amt des Jugendfeuerwehrwartes. Es folgten Kevin Witte und Uwe Sprehe, der im März 2017 das Amt Benedikt Rother übergab. Seine Stellvertreterin ist Friederike Pollmann, als Betreuer sind Gero Bekermann, Martin Boger, Leah Schwertmann, Hubert Schwertmann und Uwe Sprehe tätig.

Keine „Männersache“

Die Jugendfeuerwehr in Nortrup ist keine reine „Männersache“: Zwei Mädchen und 13 Jungen nehmen zurzeit an den Übungsabenden teil, wo sie auf den Dienst in der aktiven Feuerwehr vorbereitet werden. Neben Theorie und Praxis steht bei vielen Freizeitveranstaltungen natürlich auch der Spaßfaktor im Vordergrund. Die Dienstabende der Jugendfeuerwehr Nortrup finden alle 14 Tage statt. Inhalte sind unter anderem die feuerwehrtechnische Ausbildung nach der geltenden Feuerwehrdienstvorschrift. Des Weiteren treffen sich die Jugendfeuerwehrwehren des Landkreises Osnabrück regelmäßig, um bei einer Sternwanderung und beim „Spiel ohne Grenzen“ gegeneinander anzutreten. Ebenfalls fester Bestand des Jugendfeuerwehrjahres ist die Teilnahme am Zeltlager in der ersten Woche der Sommerferien.

In all den Jahren gab es neben der Ausbildung in der Feuerwehr auch sportliche Veranstaltungen. Dazu trafen sich neben der Jugendfeuerwehr Nortrup die Jugendwehren aus Quakenbrück, Menslage und Badbergen zu einem sportlichen Wettkampf. Auch haben Nortruper Jungfeuerwehrleute als erfolgreiche Teilnehmer von sich reden gemacht, als sie mit der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr geehrt wurden. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr.

Sternwanderung am 19. August geplant

Und so sieht das Festprogramm zum 20. Geburtstag aus: Am Samstag, 19. August, richtet die Jugendfeuerwehr Nortrup die Sternwanderung der Kreisjugendfeuerwehr Osnabrück aus. Einen Tag später, am Sonntag, 20. August, beginnt um 11 Uhr die eigentliche Feierstunde mit einem Tag der offenen Tür am und im Feuerwehrhaus.