Genehmigung aufgehoben Eggermühlenbach: Gericht kippt geplante Verlegung in Nortrup

Nortrup. Niederlage für den Landkreis Osnabrück: Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat die Genehmigung für eine geplante Verlegung des Eggermühlenbachs in Nortrup aufgehoben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Klage gegen den Landkreis hatte das Umweltforum Osnabrücker Land angestrengt.

Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichtes Osnabrück hatte mit der Verlegung des Eggermühlenbachs in der Gemeinde Nortrup beschäftigt. Die Richter kommen in ihrem Urteil, dass vor einer Genehmigung „der als Ausbaumaßnahme einzustufenden Umlegung des Baches“ eine allgemeine Umweltverträglichkeits-Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hätte erfolgen müssen. Da es diese nicht gegeben habe, teilt das Verwaltungsgericht in einer Pressemitteilung mit, führe das nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) bereits zur Rechtswidrigkeit der Genehmigung, die deshalb aufzuheben gewesen sei.

Kreis erteilte Genehmigung im August 2012

Rückblick: Der Landkreis Osnabrück hatte der Gemeinde Nortrup im August 2012 gestattet, den östlichen Teil des Baches auf einer Länge von etwa 700 Metern zu verlegen. Das ist nötig, damit die Kommune hinter der Fleischwarenfabrik Kemper ein Gewerbegebiet ausweisen kann. Der Antrag selbst lag seit 2006 zur Entscheidung vor. Dagegen legten ein Anlieger und das Umweltforum Osnabrücker Land Widerspruch ein, die der Kreis jedoch zurückgewiesen hatte. Die Kritiker klagten schließlich vor dem Verwaltungsgericht.

Naturnaher Bachausbau?

Aus Sicht der Kreisverwaltung handelt es sich bei der geplanten Verlegung des Ostarms des Eggermühlenbachs um einen „naturnahen Gewässerausbau“. Der damit verbundene Eingriff werde durch den verbesserten ökologischen Zustand des Gewässers und des Umfeldes „qualitativ wie quantitativ mehr als ausgeglichen“. Der Landkreis, so argumentierte er im Juni 2015, hielt den Eingriff in das Fließgewässer für „umweltverträglich, mittel- bzw. langfristig wird mit einer positiven Gesamtentwicklung für Flora und Faune in bzw. an dem erstellten Bachlauf gerechnet“. Eine sogenannte Vorprüfung hielt der Kreis deshalb für nicht erforderlich.

Umweltforum sieht Verstoß gegen europäisches Recht

Diese Darstellung eines „naturnahen Ausbaus“ wies das Umweltforum Osnabrücker Land zurück. Das sei eine „völlig verrückte Sichtweise“ und ein Verstoß gegen europäisches Recht, hatte der 1. Vorsitzende Andreas Peters damals argumentiert. Die Klage vor dem Verwaltungsgericht sei angestrengt worden, damit die vom Kreis genehmigte „Verfüllung des Eggermühlenbachs“ wieder aufgehoben werde. Weitere Forderung des Dachverbandes der Natur- und Umweltschutzverbände in Stadt und Landkreis Osnabrück: Der Ostarm des Eggermühlenbachs müsse wieder als Schutzgebiet im FFH-Gebiet „Bäche im Artland“ aufgenommen werden.

Verwaltungsrichter geben Umweltschützern Recht

In ihrer Urteilsbegründung geben die Richter nun dem Umweltverband recht. Die Umlegung des Baches stelle keinen naturnahen Ausbau eines Gewässers dar mit der Folge, dass auf eine UVP-Vorprüfung verzichtet werden könne. Ein naturnaher Ausbau liege nur dann vor, wenn die Ausbaumaßnahme die Bedingungen der Natur berücksichtige und sich in die vorhandene Natur einfüge. Dies sei hier schon deswegen zu verneinen, weil der östliche Arm des Baches auf einer Strecke von 700 Meter vollständig beseitigt und damit ein vorhandenes und natürlich gewachsenes Ökosystem völlig zerstört werde. Der „Neuaufbau“ des Baches an anderer Stelle gleiche diese Zerstörung nicht aus, so das Verwaltungsgericht.

Neues Genehmigungsverfahren läuft

Der Landkreis Osnabrück nimmt die Aufhebung der Plangenehmigung zur Kenntnis. „Da der Ausgang des Verfahrens von der Kreisverwaltung aber von vornherein als durchaus offen eingeschätzt worden war, ist quasi als ‚Plan B‘ für den jetzt eingetretenen Fall einer Niederlage vor Gericht bereits parallel das nun auch geforderte aufwendigere Verfahren in Gang gesetzt worden“, sagt dazu Kreissprecher Burkhard Riepenhoff. Besagtes Verfahren, das laut Kreis vergleichbar sei mit einem Planfeststellungsverfahren, hatte die Verwaltung bereits im Juli 2015 gestartet. Ziel sei, der benachbarten Firma mittelfristig eine Perspektive für eine Erweiterung zu geben. „Zurzeit werden für dieses Verfahren die notwendigen umfangreichen Antragsunterlagen erarbeitet“, so Riepenhoff. Aus Sicht des Landkreises Osnabrück sei die Umlegung des Eggermühlenbachs eine naturnahe Entwicklungsmaßnahme eines Fließgewässers. Vertreter des Kreises hätten in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht auch darauf hingewiesen, „dass es in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann, Fließgewässer aus ihrem jetzigen Bett zu verlegen, um damit mittelfristig einen Gewinn für den Lebensraum Bach zu erreichen“. Dieser Einschätzung sei das Verwaltungsgericht aber nicht gefolgt.