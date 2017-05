Radfahrer von Lastwagen erfasst Tödlicher Unfall: Polizei sucht Zeugen in Quakenbrück

Die Unfallstelle unter der Unterführung der Bundesstraße 68 in Quakenbrück: Hier hatte der Lastwagen den Radfahrer erfasst. Foto: NWM-TV

cg/pm Quakenbrück. Drei Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall in der Quakenbrücker Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Am Samstagmittag war ein 79-jähriger Radfahrer an den Folgen einer Kollision mit einem Lastwagen gestorben.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der St. Annenstraße. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der 79-jährige Rentner am Beginn der Unterführung der Bundesstraße 68 unterwegs. Ein unbeladener Sattelauflieger fuhr auf der B68 und bog am Ende der Abfahrt nach rechts in Richtung Kreisel. Aus noch ungeklärter Ursache kam es laut Polizeibericht zwischen Lastwagen und Radfahrer zur Kollision. Dabei erlitt der Quakenbrücker schwere Verletzungen, denen er später erlag. Welchen Weg nahmen Radler und Lastwagen? Die Polizei sucht nun Zeugen, die helfen könnten, den genauen Ablauf des Unfalls zu klären. Sie erhofft sich durch diesen Aufruf nähere Angaben zum genauen Weg des Radfahrers und zum Lastwagen. Hinweise nimmt die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, entgegen.