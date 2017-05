Am 10. und 11. Juni 2017 Quakenbrücker Gewerbeschau: Das Programm steht

pm/cg Quakenbrück. In elf Tagen ist es so weit: Am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, zeigt die Gewerbeschau „Wir sind Artland“, was die Samtgemeinde zu bieten hat.

Schon seit einigen Wochen kündigen Stellwände und großformatige Plakate die Gewerbeschau auf dem Segelflugplatz in Quakenbrück an. Die letzte Veranstaltung dieser Art hatte es in Quakenbrück vor 30 Jahren gegeben.

Die Mitglieder der Projektgruppe haben nun wenige Tage vor der Eröffnung die letzten Einzelheiten besprochen und das endgültige Programm festgelegt.

Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe Schirmherr

Und das sieht so aus: Am Samstag, 10. Juni, nimmt der Schirmherr der Gewerbeschau, Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe, die offizielle Eröffnung vor. Gleich danach beginnen die Hubschrauberrundflüge, und die Kinder-Spaßwelt mit vielen Attraktionen zum Toben und Spielen öffnet. DLRG, Freiwillige Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) präsentieren ihre Fahrzeuge und Geräte – dabei gibt es viele Aktionen auch zum Mitmachen.

Kutschfahrten und Kinderbetreuung

Direkt am Eingang des Veranstaltungsgeländes starten die Kutschfahrten. Wer also dem Trubel für einen Augenblick entfliehen möchte, ist hier genau richtig. Die RC Truckfreunde OM werden ihre Bagger, Lkw und Raupen in Aktion zeigen. Eine kostenlose Kinderbetreuung durch geschultes Personal der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück gibt allen Eltern die Möglichkeit, sich einmal in Ruhe über die vielen interessanten Angebote der mehr als 120 Aussteller zu informieren.

Musik und Tanz für alle Altersgruppen

In der Gastronomiehalle erwartet die Besucher nach Angaben der Veranstalter an beiden Tagen ein umfangreiches Musik- und Sportprogramm. Hip-Hop, Zumba und Tanzshows für alle Altersgruppen werden die Tanz- und Sportkantine und das Fitness-Center Dreifit vorstellen. Frank und seine Freunde werden mit ihrer Zappeltier-Show nicht nur die kleinen Besucher begeistern. In der Halle sorgt die Familie Riedel mit ihrem Team von Artland-Catering und Festsaal für die Verpflegung aller Besucher.

Parkplätze direkt am Veranstaltungsort

Am Sonntag, 11. Juni, werden Sambaklänge der Gruppe Bateria Incitar südamerikanisches Flair auf das Gelände bringen. „Es ist also für jeden etwas dabei“, sind sich die Mitglieder der Projektgruppe sicher. Die Gewerbeschau Artland ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen direkt am Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Zu erreichen ist es über die Artlandstraße und Neulandstraße.

Informationen im Internet: www.wir-sind-artland.de.