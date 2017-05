Ziel ist am 18. Juni Quakenbrück Noch Plätze frei beim Hasetaler Radwandertag

Quakenbrück. Quakenbrück ist am Sonntag, 18. Juni, das Ziel einiger Hundert Radfahrer. Die Burgmannstadt ist Ziel des Hasetaler Radwandertages. Es gibt insgesamt 23 Startpunkte und noch freie Plätze.

Gesponsert wird diese geführte Sternfahrt von 23 Standorten nach Quakenbrück von der Oldenburgischen Landesbank (OLB). Gestartet wird an den OLB-Filialen in Friesoythe, Werlte, Lindern, Cloppenburg, Emstek, Lastrup, Löningen, Herzlake, Meppen Haselünne, Essen, Dinklage, Vechta, Lohne, Holdorf, Steinfeld, Diepholz, Damme, Fürstenau, Ankum, Bersenbrück, Bramsche und Osnabrück. Karten sind zum Preis von zehn Euro pro Person zu haben, darin enthalten sind die Kosten für den Radreiseleiter, den Mittagsimbiss sowie Kaffee und Kuchen bei der Ankunft in Quakenbrück. Der Rücktransfer erfolgt ab 20 Uhr nach Friesoythe, Werlte, Meppen, Haselünne, Lohne, Fürstenau, Diepholz, Bramsche und Osnabrück und kostet zehn Euro Aufpreis.

Großes Rahmenprogramm in Quakenbrück

Die Teilnehmer fahren auf ausgezeichneten Radwegenetzen und genießen am Ziel das große Rahmenprogramm zum Radwandertag in der Burgmannstadt. Hier lädt die Initiative Quakenbrück (IQ) anlässlich des 200. Geburtstages des Fahrrades zu einer Partyfeier in der Einkaufsmeile ein. 200 Wunderkerzen und eine Geburtstagstorte machen den Auftakt.

Verkausoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Für Stimmung sorgt die „Pedal Power Band“ von Bob Giddens, und in den Restaurants wollen die Quakenbrücker Gastronomen die Gäste mit einem Radlerteller verwöhnen. Das Rahmenprogramm verspricht Informationen, Ausstellungen und Mitmachaktionen rund um das Thema Fahrrad. Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte zu einem Einkaufsbummel ein.