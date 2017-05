Per Steinschleuder auf den Thron Nortruper Vatertagsclub ermittelt neuen König

Nortrup. Der Vatertagsclub „Steinschleuder Schützenbrüder“ in Nortrup ermittelt seinen Vatertagskönig, wie der Name ahnen lässt – mit einer Steinschleuder. Und das im zwanzigsten Jahr seines Bestehens nun bereits zum zwölften Mal.

1997 gingen Jürgen, Klaus und Norbert Brauer, Jörg Drees, Reinhard Fels, Jürgen Göwert, Georg Welp und Ulrich Wiegmann das erste Mal gemeinsam auf Tour. Da in den folgenden Jahren immer mal wieder Uneinigkeit bestand, wohin der Weg führen sollte, entstand die Idee, einen Vatertagskönig auszuschießen, der dann im „Ernstfall“ die Richtung vorgeben würde. Gesagt, getan: Georg Welp stellte Platz und Schießstand zur Verfügung, mit der Steinschleuder sollte auf eine leere Flasche gezielt werden. Los ging es mit einem Abstand von 24 Metern, im ersten Jahr arbeiteten sich die Männer auf bis zu zehn Meter vor und erhöhten das Ziel auf drei Flaschen – dann traf Georg Welp und war damit erster Vatertagskönig der „Steinschleuder Schützenbrüder“.

Waffen pflegen und Kette putzen

Seitdem ist das Schießen mit der Steinschleuder fester Programmbestandteil auf der Vaterstagstour. Außerdem gibt es einen Abend zur Waffenpflege und auch das „Kette putzen“ ist in den Statuten des Clubs fest terminiert. Und so ging es auch im Jubiläumsjahr wie immer morgens bei Norbert Brauer in Nortrup los zum Ausholen des amtierenden Königs. Der Vaterstagsclub musste dieses Mal nach Bersenbrück zu Reinhard Fels und war pünktlich um 11 Uhr da. Ziel der Tour war dann wieder das Grundstück von Georg Welp in Suttrup. Dort war der Schießstand aufgebaut, und der Wettstreit um die Königswürde begann. Langsam arbeiteten sich die Clubmitglieder mit jeder Runde von 24 Metern Startentfernung weiter nach vorn. Doch bevor der König ermittelt war, hatte die amtierende Majestät noch eine Überraschung parat: Um 18 Uhr marschierte der Musikverein Rote Heide auf und spielte zum Jubiläum einige Stücke.

Nächstes Jahr: neue Chance!

Nach dieser gelungenen Einlage ging es weiter, denn auch in diesem Jahr galt: „Wer trifft, ist König!“ Nur: bis dahin hatte ja noch niemand getroffen. Doch natürlich gab es einen Nachfolger für Reinhard Fels: Jürgen Göwert traf und änderte damit seinen Status im Club von „Zaunkönig“ auf „Vaterstagskönig“. Somit gibt es nur noch ein Clubmitglied, dass die Königswürde noch nicht erringen konnte, aber für den – und alle anderen – gibt es ja im kommenden Jahr wieder die Möglichkeit.