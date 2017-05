Alles über Liebe und Sexualität Theater-AG des Artland-Gymnasiums mit neuem Stück

Quakenbrück. Das neue Stück der Theater-AG des Artland-Gymnasiums Quakenbrück „Alles kann. Nichts muss“ feiert am Dienstag, 30. Mai, Premiere. In dem Stück geht es um Beziehungen, Sexualität und die wahre Liebe.

Bald ist es wieder so weit: Die Theater-AG des Artland-Gymnasiums, geleitet von Stefanie Westphal und Oliver Kleinsorge, stellt ihr neues Stück vor. Nach fast einem Jahr harter Arbeit wird das neue Stück „Alles kann. Nichts muss“ am Dienstag, 30. Mai, und am Donnerstag, 1. Juni, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Artland-Gymnasiums aufgeführt. Die Karten für das Stück sind sowohl im Sekretariat des AGQ als auch an der Abendkasse zu erhalten. Sie kosten regulär (für Erwachsene) sechs und ermäßigt für Schüler drei Euro. „Alles kann. Nichts muss“ ist eine Szenencollage, die die Schüler auf der Grundlage von verschiedenen Textgrundlagen entwickelt haben. Ergänzt wurde das Material um selbst geschriebene Passagen. In dem Stück behandelt die AG, in der Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 10 bis 12 vertreten sind, die Themen Liebe, Beziehungen und Sexualität. Was mögen Mädchen? Was Jungs?