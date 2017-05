Kurze Beine, langer Atem Sponsorenlauf bringt Geld für Quakenbrücker Grundschule

Quakenbrück. Allzu oft dürfte es nicht vorkommen, dass „Spendensammler“ ihre Sponsoren gleich mitbringen. Im Artland-Stadion in Quakenbrück schon: 150 Kinder der Grundschule Hengelage rannten um die Wette – viele mit großer Ausdauer. Der Einsatz lohnte sich, denn jede Runde brachte einen monetären Beitrag für die Schule. Eine Initiative des Fördervereins, der mit dem Verkauf von Kuchen und Getränken tatkräftig zum gemeinsamen Ziel – Neuanschaffungen für den Unterricht – beitrug.

Kurze Beine machten die Läufer durch langen Atem wett. Während die „Großen“ ihre Runden drehten, waren für die Kleineren Geschicklichkeitsspiele organisiert: Durch einen Reifen steigen, Känguru-Gruppensprünge, Zweibein-Torschießen, ohne umzufallen, Puzzle-Staffeln und das gute alte Sackhüpfen. „Der Lauf findet etwa alle vier Jahre statt“, erläutert Birgit Suntke, Leiterin der Grundschule Hengelage. „Jedes Kind sucht sich einen Sponsor; die Höhe der Beträge bestimmen die Spender selbst. Am schönsten ist es aber, wenn man hinterher hört: ‚Es war ein schöner Tag‘.“

Erlös fließt in neue Computerausstattung

Wurde beim letzten Mal eine Kletterspinne angeschafft, so ist das jüngste Vorhaben profaner: Der Erlös soll in bessere Computertechnik wandern. Man sei der Zeit ein bisschen voraus und nehme der Politik ihr Programm ab, Schulen besser mit EDV auszustatten, meint Fördervereinsvorsitzender Markus Wilgen. „Die gebrauchten Geräte, die wir aus der Verwaltung erhalten, sind meist nicht mehr up to date. Spenden können wir natürlich weiter gut gebrauchen. Die Kinder sind mit vollem Einsatz dabei, sogar die Viertklässler“. Nanu, warum sollten sie nicht? „Die gehen ja bald auf andere Schulen“, so Wilgen.

Energiereserven werden aufgefüllt

Solche Gedanken wälzen die Kinder offenbar gar nicht. Sie hätten sogar gern noch mehr herausgeholt, ist zu hören. „Ich hab‘ 22 Runden geschafft, aber unser Praktikant hat eine mehr“, bedauert einer der „Oldies“ aus Klasse 4, dass er trotz allen Ehrgeizes nicht noch öfter die Bahn umkreist hat. Energiereserven werden vor dem Rückweg gerne wieder aufgefüllt: Als Schulleiterin Suntke über die Lautsprecher „Butterkuchen frei“ ankündigt, ist der große Restbestand in Windeseile verputzt.