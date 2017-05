Kritik an Bürgermeister Gruppe SPD/Grüne im Badberger Rat vermisst Akzente

pm/cg Badbergen. Badbergens Bürgermeister Tobias Dörfler und der Ratsmehrheit aus CDU, FDP und UWG sei es im ersten halben Jahr ihrer Amtszeit nicht gelungen, „irgendwelche Akzente zu setzen“. Zu diesem Fazit kommt die Gruppe SPD/Grüne. „Die Bilanz ist enttäuschend“, sagt sie.

Ein halbes Jahr nach der Konstituierung des neuen Gemeinderates, dessen Mehrheit aus CDU, FDP und UWG Badbergen den CDU-Politiker Tobias Dörfler zum neuen Bürgermeister wählte, hat die Gruppenfraktion aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein erstes Fazit der bisherigen Arbeit gezogen. Kritik übt die Ratsopposition vor allem an der Entscheidung, die Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Verbände zu kürzen, um den Gemeindehaushalt zu konsolidieren, ist einer Pressemitteilung der Gruppenfraktion zu entnehmen.

Zuschüsse an Vereine und Verbände gekürzt

Die Antwort auf die Frage „Welche Perspektive bietet der erste Haushalt des Neubürgermeisters und der Mehrheitsfraktion im Badberger Gemeinderat?“ sei sehr enttäuschend, heißt es darin. Während die Förderung der Vereine stets das gemeinsame Anliegen aller Ratsvertreter gewesen sei, „hat sich die derzeitige Mehrheit im Rat davon weitgehend verabschiedet“, resümieren Sozialdemokraten und Grüne. Besonders fragwürdig sei dabei die Halbierung des Zuschusses für den Bürgerbus. „Wir können die Enttäuschung der Verantwortlichen des Vereins nachvollziehen, letztlich hatten bei Inbetriebnahme des Busses alle Parteien die finanzielle Unterstützung zugesichert“, so die Pressemitteilung. Die in den vergangenen Jahren stets angestiegenen Nutzerzahlen wiesen auf die hohe Bedeutung dieses ehrenamtlichen Engagements hin.

„Wichtige Aufgaben für die Gemeinde“

Aber auch andere Vereine müssten in 2017 auf nennenswerte Teile der Unterstützung verzichten. Beispielsweise sei im Jahr des 25-jährigen Jubiläums dem für die Gemeindepartnerschaft zwischen Badbergen und Hédé-Bazouges zuständigen Verein die Beteiligung der Gemeinde erheblich gekürzt worden. „Die Badberger Vereine übernehmen wichtige Aufgaben im dörflichen Leben. Einige Vereine müssen jetzt Einschnitte hinnehmen. Einschränkungen bei der Erledigung ihrer Aufgaben sind in der Folge nicht ausgeschlossen. Und dies ohne, dass das vom Neubürgermeister mit den Kürzungen angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht wurde“, heißt es in der Pressemitteilung.

SPD/Grüne vermissen im Etat Perspektiven

Bei der Weiterentwicklung der Gemeinde lasse der Haushalt ebenfalls keine Perspektive erkennen. Bis einschließlich 2020 ist nach Ansicht von SPD und Grünen kein neues Projekt geplant. Lediglich die Fortführung der bereits in der vergangenen Ratsperiode auf den Weg gebrachten Vorhaben sei vorgesehen. Dabei bietet nach Auffassung von SPD und Grünen das Dorferneuerungsprogramm die Möglichkeit, eine Vielzahl von Entwicklungen in Gang zu setzen und dabei mit Fördermitteln den Gemeindehaushalt zu entlasten. Enttäuschend sei besonders, dass CDU, FDP und UWG es abgelehnt hätten, die Gestaltung des sogenannten „Mimmelager Marktplatzes“ in die Investitionsplanung der nächsten Jahre aufzunehmen.

Forderung: Gemachte Zusagen einhalten

Das Resümee der Ratsopposition: Bürgermeister Tobias Dörfler sei es nicht gelungen, „irgendwelche Akzente zu setzen“. Zudem sei festzustellen, dass die Versprechen hinsichtlich der Zusammenarbeit in den Ratsgremien bisher nicht erfüllt worden seien. Statt die Zusage auf regelmäßige Gespräche umzusetzen, seien terminliche und organisatorische Veränderungen der Gremienarbeit ohne vorherige Informationen oder Gespräche von ihm festgesetzt worden. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Trotz der bisher enttäuschenden Bilanz hoffen die Mitglieder der Gruppenfraktion SPD/Grüne, dass sich der Bürgermeister an seine Zusagen einer offenen, gesprächsbereiten Gemeindearbeit erinnert und umsetzen wird, damit sich die Ratsarbeit wieder auf die in der vergangenen Ratsperiode erlangte Qualität steigert.“