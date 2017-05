Klassisches und Selbstkomponiertes Jugendchor aus Pilistvere singt in Nortrup

Nortrup. Geistliche und weltliche Lieder aus seiner Heimat Estland und aus dem englischsprachigen Raum hat der Jugendchor der Kirchengemeinde Pilistvere in der Evangelisch-Lutherischen Dorotheenkirche in Nortrup gesungen.

Das eindrucksvolle Konzert wurde geleitet von Ele Milistfer, die an einer Musikhochschule tätig ist und in Estland eine Hauptrolle im ABBA-Musical „Mamma Mia“ übernommen hat. Der Jugendchor aus dem Kirchenkreis Viljandi besteht aus insgesamt elf jungen Sängerinnen und einem Sänger und war erstmals zu Gast im Partnerkirchenkreis Bramsche. Die Partnerschaft der beiden Kirchenkreise besteht seit 1993 und lebt von jährlichen gegenseitigen Besuchen. Die Reise des Jugendchors führte auch zum Kuhlhoff in Bippen, nach Quakenbrück, zum Singen in die Nikolaikirche in Bad Essen und zur Meyer-Werft nach Papenburg. Die Reise begleiteten Propst Marko Tiitus, Diakon Hermann Kalmus und Propsteisekretär Toivo Vilumaa.

Auch Lieder aus dem Musical Mamma Mia

In der Dorotheenkirche sangen acht Chormitglieder. Zu den geistlichen Liedern gehörte „Blessed are the ones“ von Audrey Assad über den Segen Gottes, „I Love the Lord“ von Richard Smallwood, dann ein estnisches Lied, das von einem Mann erzählt, der in unsicheren Situationen erfährt, dass Gott ihn trägt und das estnische Gebet „Palve“. Von einem Chormitglied komponiert wurde das estnische Lied (übersetzt) „Du stehst bei mir“. Ele Milistfer hat mehrere estnische Lieder arrangiert und sang auch Lieder aus dem Musical „Mamma Mia“.