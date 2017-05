Wie schütze ich meine Daten? Mehr Sicherheit im Netz für Quakenbrücker Grundschüler

Quakenbrück. Damaris Freischlad vom Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konfliktmanagement (I-GSK) aus Osnabrück hat den Kindern der Grundschule Am Langen Esch vermittelt, wie sie sich sicher und kompetent durch das Internet bewegen können.

„Kinder werden von modernen Medien schnell in den Bann gezogen, aber sie werden leider dabei auch oft sich selbst überlassen“, lautet die Erfahrung von Damaris Freischlad. Wie gehe ich um mit persönlichen Bildern? Wie schütze ich meine Daten? Das seien Fragen, die im Kompetenztraining über Grundlagen der Mediennutzung teils spielerisch beantwortet würden, erklärt die Referentin. Im Zuge des Projekts an der Grundschule Am Langen Esch gab es auch eine Lehrerfortbildung sowie einen gut besuchten Elternabend.

„Das Internet vergisst nie“

Fakt ist: Die meisten – sogar die noch sehr jungen – Grundschüler haben bereits ein Handy, ein Tablet oder zeitweise Zugriff auf solche Geräte. „Das Internet vergisst nie“ und „Erst denken, dann handeln“: Das sind die Leitsätze, die Damaris Freischlad mit allen dritten und vierten Klassen einübt. Im Chor wiederholen die Grundschüler diese Introjekte, die im Gedächtnis unauslöschlich gespeichert werden sollen. Die Aufklärung mithilfe von Videos und Spielen kommt an, das erkennt man am begeisterten Mitmachen. „Es hat mir gefallen“, bestätigt Patrick später.

„Hier bei uns bleibt das Handy aus“

Verhaltensweisen im sozialen Netz werden intensiv besprochen. Wem kann man vertrauen? Wie verhalte ich mich gegenüber Gerüchten, Mobbing oder Cyber-Grooming (Versuch der Anbahnung sexueller Kontakte im Internet)? „Man sollte das tun, was man für richtig hält“, schärft die Dozentin, früher selbst Lehrkraft, den Kindern ein. Beleidigungen seien strafbar. Die meisten nicken, als sie sagt, man brauche Zeit zum Nachdenken, weil vieles im Netz verwirrend sei. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) seien erst ab 14 Jahren relevant, aber die Erziehungsberechtigten ließen vieles zu und stellten selten Regeln auf. „Hier bei uns bleibt das Handy aus. Es ist wichtig, dass Eltern und Schule offene Augen und Ohren für die Kinder haben. Wir planen, die Lernprozesse dauerhaft einzubauen, und sind der Gerd-und-Luzia-Beckmann-Stiftung dankbar dafür, dass sie das Projekt weitestgehend finanziert hat“, betont Schulleiter Michael Heil.