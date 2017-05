Interview mit Pfarrer Lintker Nortruper Talentaktion bringt 10.000 Euro für Sanierung

Nortrup. Zurzeit bekommt die St.-Aloysius-Kirche in Nortrup einen neuen Anstrich. Nach einer Sanierung des Außenbereichs vor zwei Jahren steht jetzt eine Renovierung des Innenraums auf dem Plan. Pfarrer Bernhard Lintker berichtet im Interview über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und wie die Kirchengemeinde mit ihrer Talentaktion aus 800 Euro am Ende 10.000 Euro machte.

Das Interview im Wortlaut:

Herr Pfarrer Lintker, wie lief die Talentaktion?

Ich war sehr positiv überrascht von dem Ergebnis. Wir hatten 80 Talentschachteln vergeben, enthalten waren jeweils zehn Euro, eine Anleitung und das Evangelium von den Talenten. Die Quintessenz des Evangeliums ist: Nutze, was du mitbringst. Wir haben 800 Euro investiert, einige in der Gemeinde waren skeptisch, ob wir das Geld je wiedersehen. Aber es ist was tolles geschehen: Nicht nur das investierte Geld kam zurück. Wir haben über 10.000 Euro an Spenden durch die Aktion einnehmen können. Schön ist daran natürlich auch das Geld selbst, aber vor allem, dass sich so viele mit unserer Kirche identifizieren, und zwar Groß und Klein.

Mit welchen Talenten hat die Gemeinde Geld eingenommen?

Es gab zum Beispiel einen Sponsorenlauf der Messdiener, verschiedene Adventsverkäufe, es wurde zu Ostern gebastelt. Menschen, haben Freunde und Bekannte zum Essen eingeladen und um Spenden gebeten. Die Kinderkrippe hat für die zehn Euro aus der Talentschachtel Backzutaten gekauft und Plätzchen und Kuchen an die Eltern verkauft. Der Chor „Hörbar“ hat ein Konzert veranstaltet. Er alleine hat damit schon 800 Euro eingenommen. Aber auch die Messdiener mit ihrem Lauf kamen auf über 700 Euro. Das ist einfach klasse. Darüber hinaus gab es viele, viele weitere Talente.

Was muss in der St.-Aloysius-Kirche renoviert werden?

Nachdem wir die Außensanierung vor zwei Jahren abschließen konnten, ist jetzt die Innensanierung an der Reihe. Zunächst müssen wir die Elektrik erneuern und auch die Sakristei wird neu gestaltet. Es wird hier Toiletten geben, die vorher fehlten. Der Mittelgang wird breiter, dafür kürzen wir einen Teil der Bänke ein. Auch den Eingangsbereich gestalten wir neu, es sollen zwei transparente Räume entstehen, die durch Glaswände getrennt sind. Einer der Räume soll für das Beichtgespräch zur Verfügung stehen, der andere für die Marienverehrung. Ein weiterer Posten sind die Glasfenster, die gereinigt und ausgebessert werden. Außerdem bekommt die Kirche zwei neue Liedanzeiger. Aktuell sind Handwerker dabei, dem Innenraum einen neuen Grundanstrich zu verpassen.

Wer trägt die Kosten für die Renovierung?

Die Kosten sind angesetzt mit 360.000 Euro. Klassischerweise trägt das Bistum Osnabrück die Hälfte einer Kirchenrenovierung. Es hat aber in diesem Fall die Grenze bei 150.000 Euro gesetzt, weil es zur Außensanierung bereits viel dazugegeben hatte. Hinzu kommen die Ersparnisse der St.-Aloysius-Gemeinde von 115.000 Euro. Das bedeutet, wir benötigen 95.000 Euro an Spendengeldern. Hier liegt der aktuelle Stand bei etwa 55.000 Euro, wobei wir das Geld aus den Talentschachteln bereits mit eingerechnet haben. Auch die 10.000 Euro, die wir von der politischen Gemeinde Nortrup erhalten haben, verbuchen wir als Spende.

Es fehlen also noch rund 40.000 Euro. Sind weitere Spendenaktionen geplant?

An speziellen Spendenaktionen ist erst einmal nichts geplant. Aber für den 11. Juni ist eine Baustellenbegehung vorgesehen, bei der sich die Gemeinde über den Stand der Dinge informieren kann. Ich finde es sehr wichtig, dass die Gemeinde an der Renovierung beteiligt ist, weil letztendlich die Kirche für die Gemeindemitglieder erneuert wird. Die Gemeinde soll hier zusammenkommen. Dann haben wir Spendenzusagen einiger größerer Unternehmen, die warten wir erst mal ab. Aber auch daran erkenne ich, dass die Renovierung auf Interesse stößt, unabhängig von der Konfession.