Ohne Improvisation geht es nicht Musiksommer Artland: Ein Blick hinter die Kulissen

Badbergen. Große Musiker und leidenschaftliche Sänger finden zum dritten Mal den Weg zum Musiksommer Artland. Nicht immer läuft dabei alles nach Plan. Davon können die Organisatoren ein Lied singen. „Oft sind es die überraschenden Momente, die in Erinnerung bleiben“, sagt Intendant Dieter Schlüwe.

Für den Zuschauer unbemerkt, herrscht an den Veranstaltungswochenenden hinter den Kulissen der Ausnahmezustand. Dann ist ein emsiges Treiben auf dem Hof Sickmann zu beobachten. Nicht nur die Künstler erreichen den Hof, auch Techniker, Maskenbildner und Caterer geben sich die Klinke in die Hand. Dazwischen wirbelt das Musiksommer-Team um Intendant Dieter Schlüwe. Bei so viel Trubel läuft nicht immer alles nach Plan. „Es bedarf eines gewissen Improvisationstalentes, um alles zu managen“, lacht Schlüwe. Die unerwarteten Ereignisse der vergangenen Jahre sind heute Geschichten zum Lachen, Schmunzeln und zum gemeinsamen Sicherinnern. Hier eine kleine Auswahl an Anekdoten.

Goldjunge hinterlässt Spuren im Ferienhaus

Zu jedem Musiksommer gehört immer auch ein Musical. In diesem Jahr werden die Darsteller die Geschichte von Buddy Holly zum Besten geben. 2015 stand das Ensemble der „Rocky Horror Picture Show“ auf der Bühne. In voller Montur. Aufwendige Kostüme und viel Schminke waren charakteristisch für die Darsteller. Vor allem den Goldjungen wird Hofbesitzerin Silke Oldenhage nicht so schnell vergessen. Für den Auftritt bereiteten sich die Künstler im benachbarten Ferienhaus vor. Wo normalerweise zwölf Personen ihren Urlaub verbringen, standen plötzlich 30 Künstler und mussten sich schminken. Überall stand viel Make-up herum, dazu Pinsel, Puder, Perücken und sehr viel Goldspray. Von oben bis unten in goldene Farbe getaucht, hat besagter Goldjunge buchstäblich seine Spuren in dem Häuschen hinterlassen. „Ich habe noch Wochen später goldenen Glitzer in der Wohnung entdeckt“, erinnert sich Silke Oldenhage schmunzelnd.

Ob Regen oder Sonne: Wetter ist eine Herausforderung

Eine nicht berechenbare Größe ist das Wetter. Damit bei Regen keine Konzerte des Open-Air-Festivals ausfallen müssen, breiten die Veranstalter eine große Plane über dem Hof aus. „Das ist eine sehr aufwendige Konstruktion, damit geht zum einen die Hofatmosphäre nicht verloren, zum anderen sind wir vor dem Wetter geschützt“, erklärt Intendant Dieter Schlüwe. Doch 2015 war nicht der Regen das Problem. Es war schlicht zu heiß. Tagsüber kletterte das Thermometer auf fast 40 Grad. Um die Mittagszeit, noch Stunden vor dem ersten Konzert, war die Hitze unter der Plane unerträglich. Um etwas Kühlung zu verschaffen, hatten Feuerwehr Badbergen und Veranstalter die Idee, Wasser auf die Plane zu spritzen. Was dann passierte, sei im Nachhinein sonnenklar, erzählt Katharina Vater vom Musiksommer-Organisationsteam. Plötzlich sei die Luftfeuchtigkeit unter der Plane gestiegen. „Es war wie in der Sauna“, sagt sie. „So etwas verbuchen wir als Learning by Doing. Das passiert uns kein zweites Mal“, ergänzt Schlüwe. Das Wetter kann auch ungewollterweise zur Atmosphäre beitragen. Bei einem Auftritt der Burgmannskapelle fing es plötzlich an zu gewittern. Blitze erhellten den Himmel, und Donner grollten über Badbergen. Unter dieser Kulisse schlugen die Burgmänner in die Becken und bliesen die Trompeten und Saxofone. „Das Schauspiel war atemberaubend und viel zu schnell vorbei“, so Katharina Vater.

Schöne Erinnerungen an Auftritt von Roger Cicero

Ein Höhepunkt in den Jahren des Musiksommers war für alle Anwesenden der Auftritt von Roger Cicero 2015. Der Musiker nahm das Publikum mit einer Mischung aus Jazz und Swing gefangen. Das Konzert bleibt den Besuchern und Veranstaltern umso mehr in Erinnerung, als der Sänger nur ein halbes Jahr später an einem Schlaganfall starb. „Wir haben Roger Cicero ein klein wenig kennenlernen dürfen. Darum hat uns sein Tod umso betroffener gemacht“, sagt Schlüwe. Dennoch seien sie auch froh, dass der Jazzmusiker eines seiner letzten Konzerte in Badbergen gegeben hatte und sie ihn so noch live erleben durften. Dieter Schlüwe ist sich sicher, dass auch in diesem Jahr wieder Erinnerungswürdiges passieren wird, ob geplant oder ungewollt, das bleibe abzuwarten.

