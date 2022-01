Landwirt Rouven Röh möchte den ökologischen Betrieb seiner Eltern und Großeltern in Badbergen fortführen.

Alexandra Lüders

Badbergen. Als Schüler interessierte sich Rouven Röh nicht wirklich für Landwirtschaft. Später entdeckte der 22-jährige Badberger doch noch seine Leidenschaft für die ökologische Landwirtschaft und hat klare Pläne für die Zukunft.

Seit seinem Abitur am Artland-Gymnasium in Quakenbrück sammelt Rouven Röh Erfahrungen in und für die Landwirtschaft. Derzeit besucht er die Fachschule in Kleve, wo er 2023 den Abschluss als Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt, Schwerpunk