Es könnte losgehen: Das Baufeld für die neue Zwei-Feld-Sporthalle mit Gymnastikhalle an der Jahnstraße in Badbergen ist hergerichtet (Archivfoto).

Björn Thienenkamp

Badbergen. Nach der neuerlichen Kostenexplosion beim Neubau der Sporthalle in Badbergen kommt ein eindeutiges Signal aus dem Gemeinderat: Der beschloss einstimmig, sich mit maximal 1,835 Millionen Euro zu beteiligen.

In einer eigens zu diesem Thema einberufenen Sitzung am Donnerstagabend in der Aula der Grundschule, nur wenige Schritte vom bereits für den Bau der Zwei-Feld-Sporthalle und einer Gymnastikhalle hergerichteten Baufeld an der Jahnstraße entf