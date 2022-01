Das jüngste Kapitel der Schulgeschichte in Menslage: Die Grundschule. (Archivfoto)

Christian Geers

Menslage. Als es in Menslage noch keine Grundschule gab, wurden die Kinder an verschiedenen Schulstandorten unterrichtet – auch in den Bauerschaften. Der Heimatverein Menslage sucht Fotos und Dokumente aus dieser Zeit.

Im Kirchspiel gab es 1972 mehrere Schulstandorte, nicht nur im Dorf, sondern auch in einigen Bauerschaften. Der Heimatverein möchte versuchen zu verhindern, dass allmählich ein Schleier des Vergessens über die Schulgeschichte im Kirchspiel