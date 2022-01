Auf dem Gelände zwischen Alter Volksschule und Badberger Grundschule soll die neue Zwei-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Bauarbeiten sollten nach bisheriger Planung im Frühjahr 2022 starten (Archivfoto).

Christian Geers

Quakenbrück/Badbergen. Das neue Jahr hat in der Samtgemeinde Artland mit einer Hiobsbotschaft begonnen: Für den Neubau der Zwei-Feld-Sporthalle mit Gymnastikhalle in Badbergen ist ein weiterer Nachschlag in Millionenhöhe erforderlich.

Als Anfang Dezember 2021 die Angebote der Baufirmen vorlagen, da erlebten Verwaltung und Ratsmitglieder eine böse Überraschung. Für die Rohbauarbeiten, die mit 2,6 Millionen Euro angesetzt worden waren, lag das günstigste Angebot bei gut vi