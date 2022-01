Einbrecher stehlen Portemonnaie aus Restaurant in Quakenbrück

Nach einem Einbruch in ein Quakenbrücker Restaurant sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Quakenbrück. Ungebetene Gäste haben am Sonntag die Quakenbrücker Bierstube aufgesucht. Wie die Polizei meldet, wurde in das Restaurant eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Sonntag zwischen 1.30 und 17 Uhr. Durch ein Fenster an der vorderen Gebäudeseite verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu dem Lokal an der Ecke St-Annen-Straße/Lange Straße.&nb