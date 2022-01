Betrunkener Fahrer prallt in Quakenbrück mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer hat in Quakenbrück betrunken einen Unfall verursacht. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Quakenbrück. Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Quakenbrück leicht verletzt worden.

Ein 40-jähriger Mann aus Essen (Oldb) war um 5.15 Uhr am Sonntagmorgen auf der Bremer Straße in Richtung Bevern unterwegs. In einer Kurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum,