ZDF porträtiert das Leben eines Menslager in einem einsamen Bergdorf in Italien

Am 11. Januar sendet das ZDF im Rahmen der Sendung 37 Grad ein Porträt über Jürgen Kemper aus Menslage. Es geht um Neuanfänge im Alter.

Maria Kohrmann-Unfeld

Menslage. Der Menslager Jürgen Kemper wird am 11. Januar 2022, 22.15 Uhr, in der ZDF-Sendung 37 Grad porträtiert. Das Thema: Neuanfang im Alter. Und den hat der ehemalige Schuleiter und Buchautor gemacht – in einem einsamen Bergdorf.

Jürgen Kemper war bis 2018 Leiter an der Fachschule für Heilerziehungspflege in Quakenbrück. Der 67-Jährige gebürtige Sauerländer ist Vater von drei Töchtern und vierfacher Großvater. Und er hat noch einmal einen Neuanfang gewagt.Währe