Am Montag starten die Schulen wieder. Auch in der Grundschule gilt Maskenpflicht. (Symbolfoto)

dpa/Matthias Balk

Quakenbrück/Bersenbrück. Omikron breitet sich immer weiter aus, am Montag startet wieder die Schule. Warum die Leiterinnen der Grundschulen in Bersenbrück und Quakenbrück trotzdem froh sind, dass es in Präsenz weitergeht.

Katja Rauf, die Leiterin der Grundschule Bersenbrück, ist froh, dass am Montag alle Kinder wieder in die Schule kommen und die Präsenzpflicht nicht aufgehoben wird. Für die Kinder sei das Lernen in der Schule besser. "Es geht nich