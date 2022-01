Handwerker bricht in Essen durch eine Zimmerecke und stürzt zu Boden

Der Handwerker durchbrach die Dämmung der Decke und stürzte auf den Boden.

NWM-TV

Essen. Bei einem Arbeitsunfall in Essen (Oldb.) ist am Donnerstag ein 28-jähriger Mann verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mittteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt mit angeschlossenen Geschäften in der Langen Straße. NWM-TV Der Arbeitsu