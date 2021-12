Die Bottega da Seba in Quakenbrück ist eröffnet

Andrea und Sebastiano Sederino freuen sich, dass die Bottega da Seba bei den Gästen gut ankommt.

Jürgen Ackmann

Quakenbrück. Die Bottega da Seba an der Bahnhofstraße 26 in Quakenbrück hat eröffnet. Pizza, Panini und Pasta gibt es dort – dazu Feinkost. Auf das Wiedersehen mit alten Bekannten in neuen Räumen haben sich viele gefreut.

Es war eine fast geräuschlose Eröffnung kurz vor Weihnachten. "Wir haben kaum Werbung gemacht, nur ein bisschen auf Instagram und Facebook", erzählen Andrea und Sebastiano Sederino, die beiden Inhaber. Auch eine große Eröffnungsfeier habe e