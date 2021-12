MVZ am Quakenbrücker Krankenhaus hat noch Impftermine frei

Im Medizinischen Versorgungszentrum des Quakenbrücker Krankenhauses sind noch Impftermine frei (Symbolfoto).

Quakenbrück. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück (CKQ) bietet Impfungen gegen Corona an. Es sind noch Termine frei.

Sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Boosterimpfungen werden im MVZ, Danziger Straße 2 in Quakenbrück angeboten, teilt das CKQ in einer Pressemitteilung mit. Termine sind vor allem für Impfungen mit Moderna vorhanden, also Impfungen für