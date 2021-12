Geflügelpest in Badbergen: Landkreis hebt Sperrzone auf

Der Landkreis Osnabrück hat die Sperrzone rund um Badbergen wegen eines Geflügelpestausbruchs zum 17. Dezember 2021 aufgehoben (Symbolfoto).

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Badbergen. Die Tiere dürfen zurück ins Freie: Der Landkreis Osnabrück hat die Stallpflicht für Geflügel wegen des Geflügelpestausbruchs Mitte November in Badbergen aufgehoben. Die Regelung gilt ab Freitag, 17. Dezember 2021.

Der Geflügelpestausbruch, der sich vor einem Monat in der Artlandgemeinde ereignet hatte, sei mittlerweile beendet. In dem betroffenen Geflügelbetrieb in Badbergen wurden rund 12.000 Puten gehalten, die getötet werden mussten. Die um den Au