Bei fünf Aktionen im Osnabrücker Nordkreis können sich Bürger gegen Corona impfen lassen oder sich eine Auffrischungsimpfung abholen (Symbolfoto)

Bramsche/Quakenbrück. Der mobilen Impfteams des Landkreises Osnabrücker sind in der Woche vom 13. bis 17. Dezember auch im Nordkreis unterwegs. Bei fünf Terminen können sich Bürger gegen Corona impfen lassen oder eine Booster-Impfung abholen.

Die Termine im ÜberblickMontag, 13. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in Voltlage im Gemeindebüro, Am Markt 1.Dienstag, 14. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in Gehrde im Jugendheim, Pastorsweg 1.Mittwoch, 15. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in Berge im Sc