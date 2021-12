Große Impfaktion am 10. Dezember in der Schützenhalle in Menslage

Am 10. Dezember findet in der Schützenhalle in Menslage eine Impfaktion statt. Erstimpflinge können ohne Voranmeldung teilnehmen.

Patrick Pleul/dpa

Menslage. Am Freitag den 10. Dezember wird in Menslage in der Schützenhalle am Rüskenbrink eine Impfaktion angeboten.

Wie die Samtgemeinde Artland mitteilt, haben alle Bürger in der Zeit von 10 bis 160 Uhr die Möglichkeit, sich durch ein Team des Malteser Hilfsdienstes (MHD) gegen COVID-19 impfen zu lassen. Bei der Impfaktion werden Erst-, Zweit- und Boost