Mit einem Präsent bedankte sich Badbergens Bürgermeister Werner Meier (links) bei Reinhard Koste, Bernhard-Joseph Meyer, Holger Wehrmann und Udo Hinderks (von links) für deren zum Teil langjährige Mitarbeit im Gemeinderat.

Christian Geers

Badbergen. Mit Beginn der neuen Wahlperiode sind sieben Mitglieder aus dem Badberger Gemeinderat ausgeschieden.

Bürgermeister Werner Meier bedankte sich bei sechs Männern und einer Frau, die in den vergangenen Jahren am Ratstisch Platz genommen und sich für ihre Heimatgemeinde eingesetzt hatten.Bernhard Joseph Menke (CDU) war viermal in den