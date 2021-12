Weil die Corona-Zahlen auch im Osnabrücker Nordkreis steigen, müssen viele für den Advent geplante Feiern und Veranstaltungen abgesagt werden. (Archivfoto)

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Angesichts der sich verschlechternden Corona-Lage sagen viele Vereine und Verbände aus den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen ihre für den Advent geplanten Veranstaltungen ab. Eine Übersicht.

Samtgemeinde ArtlandLive-Show "Abenteuer Weltumrundung" des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis am 1. Dezember in QuakenbrückDer Kirchenchor Menslage stellt seine Proben dienstags ab 30. November ein und geht in die Winterpause.Die geplante A