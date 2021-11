Weil die Corona-Zahlen auch im Osnabrücker Nordkreis steigen, müssen viele für den Advent geplante Feiern und Veranstaltungen abgesagt werden. (Archivfoto)

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Angesichts der sich verschlechternden Corona-Lage sagen viele Vereine und Verbände aus den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen ihre für den Advent geplanten Veranstaltungen ab. Eine Übersicht.

Samtgemeinde ArtlandDer Adventskaffee der AWO Menslage am 27. NovemberDie Weihnachtsfeier des DRK-Ortsverbandes Menslage am 26. NovemberLive-Show "Abenteuer Weltumrundung" des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis am 1. Dezember in Quaken