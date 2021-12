Quakenbrück ist immer wieder Corona-Hotspot im Landkreis Osnabrück. Dabei lagert in der Stadt auch der Impfstoff, der in ganz Deutschland verteilt wird. (Symbolfoto)

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Nirgendwo in Deutschland liegen die Probleme und Lösungen der Corona-Pandemie wohl so nah beieinander wie in Quakenbrück – eine Kleinstadt und das Corona-Jahr.

Zum Ende des Jahres in der vierten Welle explodierten in Quakenbrück die Corona-Zahlen noch einmal. Ein Rekordwert jagte den nächsten. Der bislang höchste Wert an aktuell Infizierten wurde am 29. November 2021 mit 293 erreicht. Ha